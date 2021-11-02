Что делать, если "исчез" COVID-сертификат в Дії или не обновились сроки: инструкция

Ксения Капустинская
Ксения Капустинская
Личные финансы
4 минуты
183
Действие COVID-сертификатов продлено до года, но сроки в Дія обновились не у всех

Украинцы, у которых перестал отображаться COVID-сертификат в Дія, или у которых срок его действия составляет полгода (не продлился до года), могут обновить электронный документ. Причем сделать это теперь можно без "подписи лицом", то есть без использования технологии "фото ID" в смартфоне, а также без электронной подписи на веб-портале.

OBOZREVATEL составил пошаговую инструкцию о том, что делать для обновления COVID-сертификата или получения нового взамен "пропавшего".

Сертификат о вакцинации в приложении Дія

Важно: Этот способ подходит только для тех, у кого есть или биометрический заграничный паспорт, или ID-карта. Если у вас есть только паспорт-книжечка, перейдите к следующей инструкции (ниже), для веб-портала Дія.

  • Обновите приложение

На смартфоне или планшете должна быть установлена последняя версия Дії. Скачать ее (или обновиться) можно с помощью Google Play для устройств на Android и AppStore для гаджетов с iOS. Речь идет о версии 3.0.18 для iPhone и 3.0.14 для Android.

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Срок действия уже существующего COVID-сертификата после этого должен автоматически продлиться с полугода до года. Если этого не произошло, нужно совершить следующие шаги и получить новый документ.

  • Авторизируйтесь в приложении

Проще всего это сделать через BankID – сработает, если на устройстве уже установлено приложение онлайн-банкинга. В таком случае Дія получит данные от банка.

Если онлайн-банкинга нет, но есть ID-карта или биометрический паспорт, а телефон поддерживает функцию NFC, авторизоваться можно с помощью этих документов. Для этого нужно выбрать соответствующий способ входа и просто приложить документ к смартфону.

  • Получите новый COVID-сертификат

В нижней строке приложения выберете меню "Услуги". Далее перейдите в раздел "COVID-сертификаты" и нажмите на кнопку "Получить сертификат".

Где искать кнопку "Получить сертификат"

На следующем экране поставьте "галочку". Это ваше согласие на передачу Дії медицинских данных.

В этом месте нужно выставить "галочку"

Раньше после этого начиналась проверка по технологии "фото ID", когда нужно было крутить головой перед камерой телефона. Теперь никакие дополнительные действия не требуются – новый сертификат появится в Дії через несколько минут.

"Как было раньше: в приложении необходимо было подписывать запрос на сертификат Дія.Підпис ("подписывать лицом"). Как теперь: вы заходите в приложение или на портал, нажимаете "Получить сертификат", и все. Сертификат приходит", – объяснял министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В случае, если у вас уже был сертификат, старая копия просто удалится. На ее месте появится новая версия сертификата с продленным "сроком годности".

Сертификат о вакцинации на веб-портале Дія

  • Авторизуйтесь на портале

На главной странице портала Дія в правом верхнем углу есть кнопка "Войти в кабинет". После ее нажатия вас направит на страницу авторизации.

Так выглядит страница авторизации на портале Дія

Пройти саму авторизацию можно несколькими способами:

  • через банк (с помощью Bank ID);

Если это первое посещение портала, нужно зарегистрироваться. Соответствующая кнопка находится, как и кнопка авторизации, в правом верхнем углу главной страницы.

  • Запросите COVID-сертификат

После авторизации на главной странице портала появится список услуг. Выберите пункт "Популярные услуги". В нем – "COVID19-сертификат" (или просто перейдите ипо этой ссылке)

Главная страница портала Дія после авторизации

Далее потребуется проверить свои данные (все ли в них верно указано) и дать согласие на отправку медицинской информации. Если с данными о вас что-то не в порядке, изменить их можно в профиле на сайте.

Через некоторое время COVID-сертификат отобразится в списке ваших документов. Сертификат с портала можно загрузить на смартфон в виде файла. Другой способ всегда иметь документ при себе – распечатать его.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина попала под пристальное внимание западных СМИ из-за массовой подделки COVID-сертификатов. Иностранные медиа описали несколько громких случаев: как силовики задерживали за подлог таких документов медиков, а за пользование – экс-депутата и обычных граждан.

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