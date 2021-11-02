Что делать, если "исчез" COVID-сертификат в Дії или не обновились сроки: инструкция

Украинцы, у которых перестал отображаться COVID-сертификат в Дія, или у которых срок его действия составляет полгода (не продлился до года), могут обновить электронный документ. Причем сделать это теперь можно без "подписи лицом", то есть без использования технологии "фото ID" в смартфоне, а также без электронной подписи на веб-портале.

OBOZREVATEL составил пошаговую инструкцию о том, что делать для обновления COVID-сертификата или получения нового взамен "пропавшего".

Важно: Этот способ подходит только для тех, у кого есть или биометрический заграничный паспорт, или ID-карта. Если у вас есть только паспорт-книжечка, перейдите к следующей инструкции (ниже), для веб-портала Дія.

Обновите приложение

На смартфоне или планшете должна быть установлена последняя версия Дії. Скачать ее (или обновиться) можно с помощью Google Play для устройств на Android и AppStore для гаджетов с iOS. Речь идет о версии 3.0.18 для iPhone и 3.0.14 для Android.

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Срок действия уже существующего COVID-сертификата после этого должен автоматически продлиться с полугода до года. Если этого не произошло, нужно совершить следующие шаги и получить новый документ.

Авторизируйтесь в приложении

Проще всего это сделать через BankID – сработает, если на устройстве уже установлено приложение онлайн-банкинга. В таком случае Дія получит данные от банка.

Если онлайн-банкинга нет, но есть ID-карта или биометрический паспорт, а телефон поддерживает функцию NFC, авторизоваться можно с помощью этих документов. Для этого нужно выбрать соответствующий способ входа и просто приложить документ к смартфону.

Получите новый COVID-сертификат

В нижней строке приложения выберете меню "Услуги". Далее перейдите в раздел "COVID-сертификаты" и нажмите на кнопку "Получить сертификат".

На следующем экране поставьте "галочку". Это ваше согласие на передачу Дії медицинских данных.

Раньше после этого начиналась проверка по технологии "фото ID", когда нужно было крутить головой перед камерой телефона. Теперь никакие дополнительные действия не требуются – новый сертификат появится в Дії через несколько минут.

"Как было раньше: в приложении необходимо было подписывать запрос на сертификат Дія.Підпис ("подписывать лицом"). Как теперь: вы заходите в приложение или на портал, нажимаете "Получить сертификат", и все. Сертификат приходит", – объяснял министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В случае, если у вас уже был сертификат, старая копия просто удалится. На ее месте появится новая версия сертификата с продленным "сроком годности".

Авторизуйтесь на портале

На главной странице портала Дія в правом верхнем углу есть кнопка "Войти в кабинет". После ее нажатия вас направит на страницу авторизации.

Пройти саму авторизацию можно несколькими способами:

через банк (с помощью Bank ID);

с помощью электронной подписи;

с помощью Дія.Підпис.

Если это первое посещение портала, нужно зарегистрироваться. Соответствующая кнопка находится, как и кнопка авторизации, в правом верхнем углу главной страницы.

Запросите COVID-сертификат

После авторизации на главной странице портала появится список услуг. Выберите пункт "Популярные услуги". В нем – "COVID19-сертификат" (или просто перейдите ипо этой ссылке)

Далее потребуется проверить свои данные (все ли в них верно указано) и дать согласие на отправку медицинской информации. Если с данными о вас что-то не в порядке, изменить их можно в профиле на сайте.

Через некоторое время COVID-сертификат отобразится в списке ваших документов. Сертификат с портала можно загрузить на смартфон в виде файла. Другой способ всегда иметь документ при себе – распечатать его.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина попала под пристальное внимание западных СМИ из-за массовой подделки COVID-сертификатов. Иностранные медиа описали несколько громких случаев: как силовики задерживали за подлог таких документов медиков, а за пользование – экс-депутата и обычных граждан.