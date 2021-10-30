Украина с фейковыми COVID-сертификатами снова в мировых СМИ: что пишут

Ведущая пресса Запада продолжает следить за критической ситуацией в Украине, которая продолжает лидировать по числу тяжелых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 и летальных исходов. Причиной тому остается повальная подделка сертификатов о вакцинации населения.

Об этом идет речь в расследованиях Reuters и CNN. Иностранные журналисты привели в пример несколько громких случаев, когда украинские силовые структуры задерживали врачей за незаконным получением материального вознаграждения за фальшивый документ.

СМИ признают, что власти Украины применяют все доступные инструменты, чтобы ликвидировать "черный рынок" и убедить население получить настоящую иммунизацию. Однако пока наша страна продолжает "пасти задних" в мировой динамике вакцинирования.

Видео дня

"Из 41 млн человек в Украине привиты только 7 млн. При этом почти половина украинцев твердо заявляют об отказе от вакцинации. Власти страны ужесточают меры для так называемых антиваксов: не допускают к работе, в общественный транспорт, кафе, кинозалы и прочие общественно активные места. Это действительно побудило население получить прививку, но довольно высок остается процент тех, кто готов пойти на обман и заказать фальшивый сертификат", – указано в материалах.

Отметим, что это уже не первые статьи в зарубежных изданиях, которые констатируют реальную статистику нарушений в Украине. К сожалению, процветание "цехов" по печатанью липовых COVID-сертификатов, несмотря на борьбу с ними правоохранительных органов, накладывают отпечаток недоверия даже на аутентичные справки для наших международных партнеров.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине в три раза увеличат ответственность и сумму штрафов при выявлении фейкового сертификата о вакцинации.