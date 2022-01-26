Через несколько дней пакеты в супермаркетах подорожают в разы: сколько заплатят украинцы

Украинские магазины уже с 1 февраля обязаны продавать пластиковые пакеты по ценам не ниже 2 грн. Сейчас супермаркеты предоставляют покупателям пакеты по 1-12 копеек, то есть цены вырастут в несколько десятков раз.

Новшество предусмотрено законом об ограничении обращения пластиковых пакетов (1489-IX). Бесплатное распространение пакетиков запрещено еще с 10 декабря, но пока что магазины сами устанавливают их стоимость.

Минимальные цены на полиэтиленовые кульки определил Кабинет министров. Супермаркеты имеют право продавать пакеты дороже, но не дешевле, чем по таким ценам:

2 грн – за пакет без ручек и боковых складок;

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2,5 грн – за пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3 грн – за пакет с ручками и боковыми складками.

Речь идет о пакетах со стенками толще 50 мкм. Более тонкие обычные и оксоразлагаемые пластиковые пакеты (толщиной до 50 мкм) полностью запретят с 10 марта 2022 года.

Кроме того, запрет не распространяется на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты для упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда. Они могут бесплатно использоваться в качестве первичной упаковки до 1 января 2023 года.

С помощью таких ограничений украинцев хотят приучить к постепенному уменьшению использования пластика. Как подсчитали в Министерстве экономики, сейчас только один человек за год использует в среднем 500 пакетов.

Это вредит экологии. "Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более века, загрязняя окружающую среду.", – объяснял первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

Следующим шагом может стать подорожание пластиковых бутылок. К примеру, в развитых странах Европы уже взимают отдельную плату за напитки в пластиковой таре. А среди местных жителей сдавать пластиковые бутылки за деньги – обычная практика.

Как сообщал OBOZREVATEL, вслед за ограничением использования пластиковых пакетов в Украине уже в ближайшее время могут ввести запрет на пластиковую одноразовую посуду. Ее нельзя будет не только производить, но и ввозить на территорию Украины.