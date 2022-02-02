Чем подтвердить стаж для получения "выслужной" надбавки к зарплате: Кабмин принял решение
Отныне подтвердить трудовой стаж, который дает право работнику на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, можно двумя способами – на основании данных из трудовой книжки или электронных сведений, которые содержатся в соответствующем государственном реестре, где ведется учет трудовой деятельности. Такие изменения приняты на заседании Кабинета министров в среду, 2 февраля.
Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. До сегодняшнего дня стаж, дающий право на "выслужную" прибавку к зарплате, считался исключительно на основании записей в трудовой книжке.
Как говорится в пояснительной записке к документу, он разработан с целью приведения подзаконных нормативных актов в соответствие к закону об учете трудовой деятельности в электронной форм, который вступил в действие 10 июня 2021 года. Он делает бумажные трудовые книжки необязательными. При этом предусматривает, что данные о периодах трудовой деятельности работника вносятся в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, который формирует и ведет Пенсионный фонд.
Указанным законом урегулирован механизм подтверждения имеющегося страхового стажа при заключении трудового договора, назначении пенсии и других целей. В частности, одним из оснований, подтверждающих такой страховой стаж, являются данные об учете трудовой деятельности в электронном виде, которые содержаться в реестре ПФУ.
В связи с этим, проектом акта внесены соответствующие изменения во все постановления Кабмина, которые регулируют вопрос назначения надбавки по выслуге лет в разных сферах деятельности. В частности, новый механизм подтверждения стажа для получения "выслужной" прибавки предусмотрен для:
работников органов исполнительной власти и других госорганов;
педагогических и научно-педагогических работников образовательных учреждений;
научных работников;
сотрудников архивов и библиотек;
специалистов учреждений ветеринарной медицины;
работников государственных и коммунальных аптек;
работников государственных и коммунальных парков культуры и отдыха, культурно-образовательных центров, клубных учреждений;
прокуроров;
работников заповедников и национальных парков;
сотрудников госинтернатов и центров соцслужб.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Пенсионом фонде указали на важные моменты, которые имеют значение для подтверждения трудового стажа при назначении пенсии.
Ранее Кабинет министров утвердил изменения к Порядку подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней. Новшества касаются лиц, которые содержались под стражей, отбывали наказание в местах лишения свободы или пребывали на принудительном лечении.