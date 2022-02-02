Чем подтвердить стаж для получения "выслужной" надбавки к зарплате: Кабмин принял решение

Отныне подтвердить трудовой стаж, который дает право работнику на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, можно двумя способами – на основании данных из трудовой книжки или электронных сведений, которые содержатся в соответствующем государственном реестре, где ведется учет трудовой деятельности. Такие изменения приняты на заседании Кабинета министров в среду, 2 февраля.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. До сегодняшнего дня стаж, дающий право на "выслужную" прибавку к зарплате, считался исключительно на основании записей в трудовой книжке.

Как говорится в пояснительной записке к документу, он разработан с целью приведения подзаконных нормативных актов в соответствие к закону об учете трудовой деятельности в электронной форм, который вступил в действие 10 июня 2021 года. Он делает бумажные трудовые книжки необязательными. При этом предусматривает, что данные о периодах трудовой деятельности работника вносятся в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, который формирует и ведет Пенсионный фонд.

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Указанным законом урегулирован механизм подтверждения имеющегося страхового стажа при заключении трудового договора, назначении пенсии и других целей. В частности, одним из оснований, подтверждающих такой страховой стаж, являются данные об учете трудовой деятельности в электронном виде, которые содержаться в реестре ПФУ.

В связи с этим, проектом акта внесены соответствующие изменения во все постановления Кабмина, которые регулируют вопрос назначения надбавки по выслуге лет в разных сферах деятельности. В частности, новый механизм подтверждения стажа для получения "выслужной" прибавки предусмотрен для:

работников органов исполнительной власти и других госорганов;

педагогических и научно-педагогических работников образовательных учреждений;

научных работников;

сотрудников архивов и библиотек;

специалистов учреждений ветеринарной медицины;

работников государственных и коммунальных аптек;

работников государственных и коммунальных парков культуры и отдыха, культурно-образовательных центров, клубных учреждений;

прокуроров;

работников заповедников и национальных парков;

сотрудников госинтернатов и центров соцслужб.

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