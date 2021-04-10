Часть украинцев оставят без пенсий: кого лишат выплат в 2022-м

Александр Литвин Личные финансы 05:00, 10.04.2021

В Украине с января 2022-го произойдет очередной этап повышения требований для получения пенсии в 60 лет. В результате часть украинцев останется без выплат.

Об этом говорится в законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании". Требования по стажу увеличатся на 12 месяцев. Все, кто не выполнит условия, должны будут работать до 63 или 65 лет:

  • в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа;

  • в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;

  • в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа.

Стоит отметить, что стаж начали жестко учитывать только с начала 2000-х, до этого трудовые книжки могли лежать на неработающих предприятиях, а стаж учитывался.

Несколько лет назад МВФ настаивал на повышении пенсионного возраста для украинцев. Логика в этом предложении есть: налоги работающих не покрывают расходы на обеспечение выплат. Пенсионный возраст в Украине один из самых низких в Европе. Даже соседние Россия и Беларусь решились на ужесточение правил. ООН еще восемь лет назад рекомендовала странам постепенно повышать возраст выхода на пенсию до 65 лет.

Причин для этого несколько:

  • продолжительность жизни растет во всех странах;

  • украинцы, которые достигли 60-летия, все еще остаются работоспособными и могут продолжать строить карьеру;

  • рождаемость падает во всех развитых и развивающихся странах, людей, которые младше 60 лет, становится все меньше;

  • повышение пенсионного возраста позволяет сокращать число пенсионеров.

Еще при Кабмине Владимира Гройсмана Украине удалось договориться с кредитором: вместо повышения пенсионного возраста ввели "гибкий коридор" пенсионного возраста. Право вовремя получить выплату привязали к стажу, если стажа не хватает, придется работать до 63 или 65 лет.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

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