Часть украинцев будет работать до 65 лет без пенсии: названы сроки и правила

В Украине пенсионный возраст увеличится в результате ежегодного повышения требований к стажу. Уже в 2027-м 45% украинцев в возрасте 60 лет пенсию не получат.

Пока такое новшество коснется небольшого количества украинцев, рассказала OBOZREVATEL старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко. Вот, как будут меняться требования:

Январь 2022 года. Требования по стажу увеличатся на 12 месяцев. Все, кто не выполнит условия, должны будут работать до 63 или 65 лет:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа;

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в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;

в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа.

Стоит отметить, что стаж начали жестко учитывать только с начала 2000-х, до этого трудовые книжки могли лежать на неработающих предприятиях, а стаж учитывался.

Январь 2023-го. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь как минимум 30 лет стажа. Уже это требование не смогут выполнить ощутимое количество украинцев, отмечает Ткаченко. Постепенно число тех, кто вынужденно работает до 63 и 65 лет, будет расти:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 30 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 20 до 30 лет стажа;

в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 20 лет стажа.

Январь 2024-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 31 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 21 до 31 года стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 21 года стажа.

Январь 2025-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 32 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 22 до 32 лет стажа;

в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 22 лет стажа.

Январь 2026-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 33 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 23 до 33 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 23 лет стажа.

Январь 2027-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 34 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 24 до 34 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 24 лет стажа.

Январь 2028-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 35 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 25 до 35 лет стажа;

в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 25 лет стажа.

Несколько лет назад МВФ настаивал на повышении пенсионного возраста для украинцев. Логика в этом предложении есть, ведь налоги работающих не покрывают расходы на обеспечение выплат. Пенсионный возраст в Украине один из самых низких в Европе, ранее даже соседние Россия и Беларусь решились на ужесточение правил. В свою очередь ООН еще восемь лет назад рекомендовала странам постепенно повышать возраст выхода на пенсию до 65 лет.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.