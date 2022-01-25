Британец купил квартиру в Украине и вложил в нее тысячи долларов, но на нее наложили арест

Британец купил в Херсоне квартиру, вложив в нее средства. Мужчина хотел сдавать жилье в аренду, однако стал жертвой мошенников и теперь не может пользоваться купленной недвижимостью.

Больше 10 лет назад мужчина приехал из Лондона в Киев и познакомился с девушкой из Херсона. Как говорится в сюжете проекта "Деньги" на телеканале "2+2", они купили в Херсоне запущенную квартиру и сделали в ней современный евроремонт. Жилье планировали сдавать в аренду, сообщает "УНИАН".

Супруги живут в Лондоне, а мужчина успешно покупает, ремонтирует и сдает недвижимость в Британии и нескольких европейских государствах. Но жилье из Херсона денег им не принесло. По словам гражданина, он с женой потратил тысячи долларов на ремонт жилья.

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Квартиру купили у мужчины, который унаследовал ее от пенсионерки. Женщина умерла, а мужчина заявил о своих правах на собственность, потому что якобы жил с ней 5 лет. Вскоре после покупки квартиры соседка снизу начала говорить, что квартира принадлежит ей.

Женщина была сотрудником мэрии Херсона, у нее там были связи. Она хотела забрать себе квартиру, так как якобы ухаживала за пенсионеркой, которая раньше там жила. В итоге на квартиру был наложен арест. Муж и его жена теперь не могут добиться правды.

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О случившемся, ссылаясь на слова пострадавшей, рассказал Telegram-паблик "Харьков 1654", опубликовав при этом фотографии мошенника и скрины их переписки. Согласно им, мужчина обязался оплатить букет при его получении.

"Со слезами на глазах начал рассказывать, что рожает жена, он очень торопится, а деньги перевел. Умолял отпустить, клялся, что денюжка ушла", – говорится в сообщении.

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