Мошенники пытаются обмануть украинцев, раздавая "подарки" от EVA: в компании сделали заявление

Мошенники пытаются украсть у украинцев деньги, рассылая SMS-уведомления от имени компании EVA, которая занимается продажей косметики и бытовой химии. В сообщениях аферисты указывают якобы выигрыши и денежные вознаграждения от магазина.

Мошенники создали фейковый сайт EVA, который очень внешне похож на настоящий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в Facebook.

"В сети появился вебсайт, распространяющий ложную информацию о том, что национальная сеть Линия магазинов EVA проводит опрос и розыгрыш денежных призов. Официально сообщаем, что EVA (ООО "РУШ") не производит такого розыгрыша ни на сайте eva.ua, ни в своих розничных магазинах", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что представители EVA готовят соответствующее заявление в Национальную полицию. В компании заявили, что доверять информации можно лишь тогда, когда о ней сообщают официальные источники сети.

Кстати, злоумышленники очень часто подделывают сайты известных компаний и сервисов. Настоящий ли он, можно различить по домену ссылку. Официальный сайт EVA – eva.ua. Если при входе на сайт указано другое имя, то он может оказаться фейковым.

С помощью фишинговых сайтов аферисты воруют у украинцев средства. К примеру, если человек хочет купить какой-то товар и указывает на фишинговом сайте данные своей карты, то мошенники получают к ним доступ, а позже, соответственно, выводят деньги.

О схеме в комментариях к публикации EVA также рассказали пользователи. "Я как дошла до ввода реквизитов карты сразу всё стало ясно!!! А жаль... выиграла 1 750 грн", – пишет Анна Кулинич.

"А я аж 3900 грн, но дальше ничего вводить не стала и начала искать информацию об этой акции. В итоге нашла инфу об очередном мошенничестве. Хотя с самого начала было ясно", – указала Виктория Зеленяк.

Ранее OBOZREVATEL выяснил:

какие схемы чаще всего мошенники используют в интернете;

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как аферисты обворовывают украинцев на сайтах для знакомств.

Как сообщал OBOZREVATEL, мошенники в Украине используют схему для обмана украинцев с помощью услуги доставки. Так, аферист под видом продавца размещает в сети на продажу товар. Покупателю предлагает оплатить и отправить посылку через услугу доставки, к примеру OLX-Доставка.