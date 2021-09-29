Без субсидии могут остаться 200 тыс. украинцев: Лазебная назвала причину

В Украине 200 тыс. субсидиантив не прошли автоматическую верификацию из-за несоответствия критериям, которые дают право получить субсидию. Некоторые из них действительно рискуют остаться без помощи, однако еще есть возможность пройти верификацию.

"После отопительного сезона у нас было 3 млн домохозяйств, 2,5 были переданы на автоматическую верификацию в Минфин и еще 400-500 тыс. имели все равно прийти и подтвердить, где их место жительства по факту регистрации", – сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная. Об этом сообщает "Укринформ".

Некоторые граждане могли не пройти верификацию, например, из-за каких-то ошибок или неполного предоставления документов. При этом еще могут назначить субсидию, если предоставить документы.

Видео дня

Обновленные правила выдачи субсидий предполагают, что большинству граждан провели автоматический перерасчет. Кто-то ее проходит, а остальным нужно обращаться в местные центры соцзащиты с документами.

Помимо этого, некоторые категории граждан не смогут получить помощь. Это связано с ужесточением требований к доходам.

больше 100 тыс. грн на депозите в банке;

автомобиль, который был выпущен менее пяти лет назад;

два и больше автомобиля, которые были выпущены менее 15 лет назад;

квартира площадью более 130 кв. м;

дом площадью более 230 кв. м;

несколько объектов недвижимости в собственности.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине к началу отопительного сезона снова пересчитают размеры субсидий. Сумма помощи зависит не только от дохода семьи, но и от норм потребления воды, электроэнергии, газа. В Кабмине напомнили, что эти нормы изменятся уже с 1 октября – они уменьшатся в 1,5 раза.