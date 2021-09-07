Субсидии в Украине пересчитают. Вот кто останется без скидки в отопительный сезон

В преддверии отопительного сезона украинцам традиционно пересчитают жилищные субсидии. Размер скидки определяется индивидуально – в зависимости от доходов семьи. Но некоторые категории не смогут получить помощь, ведь ранее Кабмин ужесточил требования к доходам.

Субсидий лишат тех, чей уровень жизни не соответствует официальным критериям. В частности, это владельцы нескольких квартир, дорогих автомобилей, крупных сбережений в гривне и валюте.

Но ограничения касаются не только богачей. Потерять право на получение помощи можно из-за неосторожной траты сбережений или из-за старых долгов.

"Лишние" богатства:

больше 100 тыс. гривен на депозите в банке;

автомобиль, который был выпущен менее пяти лет назад;

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два и больше автомобиля, которые были выпущены менее 15 лет назад;

квартира площадью более 130 кв. м;

дом площадью более 230 кв. м;

несколько объектов недвижимости в собственности.

При этом можно иметь больше одной квартиры, если один из них находится в селе или принадлежит сразу нескольким лицам.

Субсидию могут предоставить и на сверхнормативную площадь жилья, но только если в семье есть лица с инвалидностью, пенсионеры, дети (то есть нетрудоспособные неработающие люди).

Дорогостоящие покупки и валюта:

покупка земли, недвижимости, авто и других товаров длительного пользования дороже 50 тыс. грн;

покупка валюты и банковских металлов более чем на 50 тыс. грн;

продажа валюты и металлов на ту же сумму.

Учитывается одна покупка / продажа в течение года. Оплата лечения, образования и т.д. не считаются "противопоказанием" для назначения субсидии.

При покупке транспортных средств не учитываются мопеды и прицепы. А покупка квартиры не засчитывается, если человек в течение полугода продал свое единственное жилье и приобрел новое.

Другие причины:

В декларации указано отсутствие дохода, при этом субсидиант провел за границей более 60 дней (исключением считаются лечение и присмотр за ребенком).

у семьи есть задолженность за коммуналку или по уплате алиментов более чем за 3 месяца;

субсидиант незаконно получал субсидию за предыдущий период и не вернул выплаты бюджету;

человек не получает доходов и не имеет статуса безработного, при этом нигде не учится и не учился, а также не работал.

Если вы уже получали помощь в предыдущем отопительном сезоне, обращаться за ней заново, скорее всего, не потребуется. С мая большинству существующих субсидиантов уже переназначили "скидки", для них перерасчет на отопительный сезон тоже произойдет автоматически.

Когда обязательно нужно подать документы:

при обращении за субсидией в первый раз;

при обращении переселенцев;

для оформления субсидии на съемное жилье;

для оформления помощи, если часть прописанных в квартире или доме живет не по этому адресу;

если до 1 мая субсидиант получал помощь в безналичной (например, через Ощадбанк).

Подавать документы на оформление субсидии можно в любой месяц, даже после старта зимнего сезона. Подать документы можно онлайн на сайте Минсоцполитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине проходит верификация субсидиантов и пенсионеров. Проверки проводят, чтобы найти нарушителей и снизить риск нецелевого использования бюджетных средств.

При этом в стране урежут некоторые субсидии. Например, одинокий пенсионер с октября может потерять около 700 грн.