Банковские счета украинцев могут заморозить: за что и кто пострадает

Банки в Украине имеют право замораживать счета клиентов, которые получают или переводят более 400 тыс. гривен. Правила при этом уточнили, НБУ изменил порядок зачисления и использования денег на банковских счетах украинцев.

Порядок урегулирован постановлением НБУ № 69 от 08.04.2022, объяснил адвокат практики судебных споров Андрей Новак в комментарии "Фактам". "Эти изменения НБУ в работе банков могут негативно повлиять на эффективность работы волонтеров, которые собирают деньги на собственные счета, с которых в дальнейшем рассчитываются за товары, необходимые нашим военным", – пояснил адвокат.

При этом решение о блокировки счета принимает каждый банк в отдельности. Это зависит от особенностей финансового мониторинга финучреждения. Кроме того, при блокировки банк чаще всего запрашивает информацию от своего клиента. И если клиент сможет объяснить, зачем накапливает или переводит крупные суммы со своего счета и подтвердит, что это не отмывание средств, то счет могут разблокировать.

Видео дня

"Банку нужно будет установить происхождение денег, которые планируют перевести или получить. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы и сведения, подтверждающие законность полученных денег", – отметил адвокат.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: