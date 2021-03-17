Банковские счета украинцев атакуют: с карт исчезают деньги

В Украине хакеры атаковали карточные счета клиентов Первого украинского международного банка (ПУМБ) и других украинских финансовых учреждений. В результате с некоторых счетов неправомерно списали деньги.

Об этом со ссылкой на комментарий банка сообщает издание "Страна". Первые одиночные сообщения о взломе счетов физлиц хакерами и хищениях карт в ПУМБе стали появляться в конце февраля. А в начале марта их количество существенно выросло.

"Пытаясь снять деньги, оказалось, что у меня их нет, их сняли в 7.07 утра без всяких моих действий, паролей подтверждения и т.д. В отделении банка написала заявление, неделю прождала, стала писать на все возможные имэйл-адреса банка, перезвонили – сказали, что сначала я должна написать заявление в полицию", – написала Татьяна, обслуживающаяся в отделении в Сумах.

Истории проверяли профильные службы сайтов и банков. Они поступали из разных населенных пунктов: Киева, Запорожья, Харькова, Бердянска, Краматорска, Мариуполя и т.д.

Клиенты не получают от ПУМБа сообщений о списаниях со счетов. Как известно, это обязательное требование действующего законодательства: все карточки должны быть подключены к смс-информированию.

В самом ПУМБе также подтвердили, что сотрудничают сейчас со специалистами Монобанка для решения проблемы. Также стало понятно, что преступники получили доступ к секретным данным владельцев карт. Они знают все их пароли и коды, и воруют деньги от имени владельцев счетов.

"Банк проводит детальное расследование обращений клиентов по несанкционированным транзакциям. Установлено, что вход в интернет-банкинг осуществлялся с введением корректного логина и пароля, операции с использованием платежных карточек проводились с корректным вводом их реквизитов. Что свидетельствует о том, что вход в интернет-банкинг или операцию проводил лично клиент, либо, что пароль или данные платежной карты были скомпрометированы", – рассказали в пресс-службе ПУМБа.

В то же время источники издания сообщили, что эпидемия карточных взломов распространяется не только на счета ПУМБа и его клиентов. Говорят, что она зацепила и другие банки.

"Ломают не только счета ПУМБа, похожие истории есть и по другим банкам. Просто в ПУМБе их больше всего, потому здесь самый большой резонанс. Но пострадали клиенты еще как минимум пяти банков. Специалисты еще не разобрались в схеме и во всех технических нюансах, уже привлекают правоохранителей. Но счета продолжают вскрывать", – сообщил источник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники забирают деньги у инвесторов, заманивая их высокими заработками якобы на финансовых биржах. После злоумышленники забирают средства и закрывают компанию.