Банковские карты украинцев блокируют без спросу: что делать и когда могут арестовать счет
В Украине банки должны предоставлять исполнителям реквизиты счетов должников, а Минюст разрешил арестовывать деньги на них. При этом, некоторые украинцы узнают о наличии долгов только после ареста средств.
Как сообщает Youcontrol, в первую очередь исполнитель получает от банка информацию о том, что у должника есть счет. Затем в электронном виде выносит постановление, отправляет его в финансовое учреждение и банк деньги блокирует.
Что делать, если средства уже заблокировали:
обратиться в банк и узнать причины блокировки;
ознакомиться с судебным решением, на основании которого обязали вернуть долг.
Затем:
оплатить долг по исполнительному документу;
направить заявление об отмене ареста;
обжаловать постановление о наложении ареста.
"Стоит заметить, что во всех указанных случаях лучше воспользоваться правовой помощью адвоката или опытного юриста, поскольку существует много правовых нюансов от которых будет зависеть положительное решение ситуации", – поясняют в материале.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
банки также блокируют счета украинцев в результате финансового мониторинга;
исполнители жалуются, что автоматически арестовывать счета не получается: решение каждый раз принимает банк.