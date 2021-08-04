Банковские карты украинцев блокируют без спросу: что делать и когда могут арестовать счет

В Украине банки должны предоставлять исполнителям реквизиты счетов должников, а Минюст разрешил арестовывать деньги на них. При этом, некоторые украинцы узнают о наличии долгов только после ареста средств.

Как сообщает Youcontrol, в первую очередь исполнитель получает от банка информацию о том, что у должника есть счет. Затем в электронном виде выносит постановление, отправляет его в финансовое учреждение и банк деньги блокирует.

Что делать, если средства уже заблокировали:

обратиться в банк и узнать причины блокировки;

ознакомиться с судебным решением, на основании которого обязали вернуть долг.

Затем:

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оплатить долг по исполнительному документу;

направить заявление об отмене ареста;

обжаловать постановление о наложении ареста.

"Стоит заметить, что во всех указанных случаях лучше воспользоваться правовой помощью адвоката или опытного юриста, поскольку существует много правовых нюансов от которых будет зависеть положительное решение ситуации", – поясняют в материале.

Как ранее писал OBOZREVATEL: