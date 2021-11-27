Банки будут по-новому проверять переводы украинцев: что изменили и когда заморозят

В Украине с 27 ноября изменили правила обмена информации между банками и Госфинмониторингам. Речь идет о денежных переводах, за которыми должны следить финансовые учреждения.

Об этом пишет издание UBR. Изменения в своем приказе №322 предусмотрело Министерство финансов. В целом же мониторинг кардинально не изменится. Банки и сейчас отслеживают переводы своих клиентов.

О каких переводах сообщат?

операции на сумму от 400 тыс. грн или попытка их провести;

подозрительные переводы;

остановка финансовых операций;

остановка расходных финансовых операций;

замораживание активов, связанных с терроризмом.

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Банки передают информацию в Госфинмониторинг. После ведомство может запросить дополнительную информацию у своих клиентов.

Отметим, также финучреждения обязаны проверять доходы своих клиентов. Даже небольшой перевод, если он не объясняется легальными заработками, может быть заблокирован. Кроме того, подозрения должны вызвать операции с наличкой, сомнительные операции.

Финансовый мониторинг в Украине ужесточили несколько лет назад. Это общая практика во всех развитых странах. Действует принцип: банк должен хорошо знать своего клиента и даже клиента своего клиента.

За некачественный мониторинг финучреждения обязаны платить высокие штрафы. Поэтому им выгоднее слишком внимательно контролировать украинцев. Из-за этого возникают ситуации, когда блокируются даже незначительные переводы.

Как ранее писал OBOZREVATEL: