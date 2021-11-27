Банки будут по-новому проверять переводы украинцев: что изменили и когда заморозят
В Украине с 27 ноября изменили правила обмена информации между банками и Госфинмониторингам. Речь идет о денежных переводах, за которыми должны следить финансовые учреждения.
Об этом пишет издание UBR. Изменения в своем приказе №322 предусмотрело Министерство финансов. В целом же мониторинг кардинально не изменится. Банки и сейчас отслеживают переводы своих клиентов.
О каких переводах сообщат?
операции на сумму от 400 тыс. грн или попытка их провести;
подозрительные переводы;
остановка финансовых операций;
остановка расходных финансовых операций;
замораживание активов, связанных с терроризмом.
Банки передают информацию в Госфинмониторинг. После ведомство может запросить дополнительную информацию у своих клиентов.
Отметим, также финучреждения обязаны проверять доходы своих клиентов. Даже небольшой перевод, если он не объясняется легальными заработками, может быть заблокирован. Кроме того, подозрения должны вызвать операции с наличкой, сомнительные операции.
Финансовый мониторинг в Украине ужесточили несколько лет назад. Это общая практика во всех развитых странах. Действует принцип: банк должен хорошо знать своего клиента и даже клиента своего клиента.
За некачественный мониторинг финучреждения обязаны платить высокие штрафы. Поэтому им выгоднее слишком внимательно контролировать украинцев. Из-за этого возникают ситуации, когда блокируются даже незначительные переводы.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
как банки блокируют счета украинцев в результате финансового мониторинга;
исполнители жалуются, что автоматически арестовывать счета не получается: решение каждый раз принимает банк.