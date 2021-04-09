Банки без предупреждения останавливают операции украинцев на двое суток: названы причины

Елена Бережнюк
Елена Бережнюк
Личные финансы
2 минуты
1,7 т.
Банки без предупреждения останавливают операции украинцев на двое суток

Украинские банки обязаны останавливать финансовые операции, если считают их подозрительными. Это делают без предварительного уведомления клиента на два рабочих дня со дня приостановления включительно. Подобные ограничения предусмотрены законом о финмониторинге.

Новые правила, по которым работают банки, разъяснила в комментарии OBOZREVATEL исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. "Банк вправе приостановить осуществление финансовой операции, если она является подозрительной, а так же обязан остановить финансовые операции в случае возникновения подозрения, что они содержат признаки совершения уголовного преступления. Остановка операции проводится в соответствии с правилами, приведенными в нормативных документах регулятора и контролируется (подтверждается) на уровне ответственного работника банка и председателя правления банка", – говорит эксперт.

Отмечается, что в таких случаях происходит остановка проведения конкретной операции по счету или карте. Блокировка же осуществляется, если банк установит причастность клиента к террористам, людям, к которым применены санкции, или преступникам, отмывающим деньги.

У финучреждений обычно вызывает опасения, если клиент ведет себя нетипично для своей категории. В Постановлении №65 от 19.05 2020 НБУ приводит рекомендованные признаки такого поведения клиентов, которые банки могут использовать в своих внутренних процедурах. Среди них:

  • Сумма сделки клиента не соответствует его финансовому состоянию/доходу, информация о котором предоставлена при установлении деловых отношений с банком;

  • Клиент (представитель клиента) не желает или отказывается предоставлять информацию, необходимую для принятия мер надлежащей проверки (в том числе источников происхождения средств), предоставляет ее в недостаточной степени или предоставляет сомнительную информацию, которую трудно проверить;

  • Клиент отменяет проведение запланированной финансовой операции после того, как банк спросил у него соответствующие подтверждающие документы или разъяснения;

  • Клиент демонстрирует незнание информации, касающейся финансовых операций по его собственному счету, не может объяснить их смысл или целесообразность.

При этом, по словам Коробковой, если ваши деньги получены законным путем – переживать не стоит. После проверки доступ к ним снова будет открыт.

Как сообщалось ранее, украинцы все чаще сталкиваются с тем, что банковские учреждения могут внезапно заблокировать средства на их счетах и потребовать документы, подтверждающие источник доходов. Такую обязанность возложили на банки еще несколько лет назад, в рамках закона о финансовом мониторинге, но систему до сих пор отлаживают.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине участились случаи, когда банки могут заблокировать средства на счетах граждан. Чтобы не столкнутся с проблемами, всем клиентам рекомендуют заранее сообщать банку об изменениях в своем финансовом положении.

  • Украинские банки передают в Государственную налоговую службу информацию об открытии счета физлицом-предпринимателем (ФОП) – даже в том случае, если он открывает личный счет. Это они обязаны делать по закону.

УкраинаБанковская системаНациональный банк УкраиныУкраинабанкновости