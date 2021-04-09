Банки без попередження зупиняють операції українців на дві доби: названо причини

Олена Бережнюк
Олена Бережнюк
Особисті фінанси
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Банки без попередження зупиняють операції українців на дві доби

Українські банки зобов'язані зупиняти фінансові операції, якщо вважають їх підозрілими. Це роблять без попереднього повідомлення клієнта на два робочих дня з дня зупинення включно. Подібні обмеження передбачені законом про фінмоніторинг.

Нові правила, за якими працюють банки, роз'яснила в коментарі OBOZREVATEL виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова. "Банк має право призупинити здійснення фінансової операції, якщо вона є підозрілою, а так само зобов'язаний зупинити фінансові операції в разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального злочину. Переривання або призупинення роботи проводиться відповідно до правил, наведених в нормативних документах регулятора і контролюється (підтверджується) на рівні відповідального працівника банку і голови правління банку", – говорить експерт.

Відзначається, що в таких випадках відбувається зупинка проведення конкретної операції по рахунку або карті. Блокування ж здійснюється, якщо банк встановить причетність клієнта до терористів, людям, до яких застосовано санкції, або злочинцям, які відмивають гроші.

У фінустанов зазвичай викликає побоювання, якщо клієнт поводиться нетипово для своєї категорії. У Постанові №65 від 19.05 2020 НБУ призводить рекомендовані ознаки такої поведінки клієнтів, які банки можуть використовувати в своїх внутрішніх процедурах. Серед них:

  • Сума угоди клієнта не відповідає його фінансовому стану/доходу, інформація про якого наведена при встановленні ділових відносин із банком;

  • Клієнт (представник клієнта) не бажає або відмовляється надавати інформацію, необхідну для прийняття заходів належної перевірки (в тому числі джерел походження коштів), надає її в недостатньому ступені або надає сумнівну інформацію, яку важко перевірити;

  • Клієнт скасовує проведення запланованої фінансової операції після того, як банк запитав у нього відповідні підтверджуючі документи або роз'яснення;

  • Клієнт демонструє незнання інформації, що стосується фінансових операцій за його власним рахунком, не може пояснити їх зміст або доцільність.

При цьому, за словами Коробкова, якщо ваші гроші отримані законним шляхом – переживати не варто. Після перевірки доступ до них знову буде відкритий.

Як повідомлялося раніше, українці все частіше стикаються з тим, що банківські установи можуть раптово заблокувати кошти на їх рахунках і зажадати документи, що підтверджують джерело доходів. Такий обов'язок поклали на банки ще кілька років тому, в рамках закону про фінансовий моніторинг, але систему досі налагоджують.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • В Україні почастішали випадки, коли банки можуть заблокувати кошти на рахунках громадян. Щоб не зіткнутися з проблемами, всім клієнтам рекомендують заздалегідь повідомляти банку про зміни у своєму фінансовому становищі.

  • Українські банки передають до Державної податкової служби інформацію про відкриття рахунку фізичною особою-підприємцем (ФОП) – навіть в тому випадку, якщо він відкриває особистий рахунок. Це вони зобов'язані робити за законом.

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