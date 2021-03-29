Аваков с женой заработали больше 5 млн, а 900 тыс. потратили на Маркива: министр показал декларацию

Министр внутренних дел Арсен Аваков в прошлом году вместе со своей супругой заработал больше 5,4 млн грн (450 тыс. в месяц).

Об этом Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook. "Согласно Закону, подал ежегодную декларацию, предусмотренную для лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, за 2020 год. Сообщаю о сути основных данных и изменениях по сравнению с предыдущей декларацией", – пояснил министр.

Так, в 2020-м году политик и его супруга заработали:

Аваков Арсен Борисович – 815 438 грн (в 2019 году – 1 341 511 грн)

Авакова Инна Дмитриевна – 4 609 580 грн (в 2019 году – 4 452 287 грн)

"Депозитный банковский счет моей жены уменьшился на сумму около 200 000 долларов – средства, потрачены на приобретение 5 300 000 акций акционерного общества "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Форсайт Інвест", что составляет 4,24% эмитированных акций предприятия.

Facebook Авакова

Министр потратил 900 тыс. грн на старшего сержанта Нацгвардии Виталия Маркива, которого удалось освободить и вернуть в Украину.

"Мои денежные активы на банковских счетах уменьшились на сумму около 900 000 грн, основная сумма была потрачена на организацию перевозки старшего сержанта Нацгвардии Виталия Маркива из Италии в Украину, что отражено в разделе "Расходы и сделки" декларации".

В 2020-м году я издал книгу "2014. Мгновения харьковской весны"/"2014. Миттєвості харківської весни" и получил авторское право на нее.

"Все прочие объекты собственности остались неизменными по сравнению с 2019 годом, разве что книг чуток прибавилось, да количество бутылок вина стало меньше", – добавил Аваков.

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