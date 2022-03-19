Альфа-Банк Украина производит выплаты как банк-агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц

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Альфа-Банк Украина, как банк-агент, начал выплачивать возмещение средств вкладчикам, которые ФГВФЛ осуществляет с 18 марта 2022 года.

Возмещение средств вкладчикам производятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тысяч гривен независимо от количества вкладов в одном банке.

Для получения гарантированной суммы возмещения вкладчикам следует обратиться в отделение Альфа-Банка Украина и предоставить оригинал паспорта и идентификационный налоговый номер.

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Узнать адрес ближайшего отделения Альфа-Банка Украина можно здесь. Обращаем внимание, что список обновляется ежедневно.

Больше информации о выплатах размещено на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.