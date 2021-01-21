Актриса из "Слуги народа" стала экспертом Зеленского и получила из бюджета 18 млн грн

Оксана Обертинская, которая сыграла психолога в сериале "Слуга народа", стала консультантом Офиса президента Владимира Зеленского по вопросам вирусологии и получила из бюджета госзаказов на 18 млн грн.

Об этом сообщает издание УНН. Психолог Зеленского из сериала "Слуга народа" Обертинская зарабатывает миллионы на "ковидных" закупках. Журналисты нашли эпизод в третьей серии первого сезона сериала, где главу государства Василия Голобородько, которого играет Владимир Зеленский, знакомят с президентским психологом.

"Анна Петровна – ваш психолог", – представляют в сериале Зеленскому Оксану Обертинскую в ее эпизодической роли без слов. А уже весной 2020 года, в разгар пандемии COVID-19, началась стремительная карьера актрисы, как эксперта-вирусолога Минздрава и консультанта Офиса Президента по противодействию коронавируса.

После старта успешной государственной карьеры в сфере противодействия COVID-19, в июле Оксана Обертинская основала "Центр молекулярных технологий", который до конца года по упрощенной процедуре получил государственных заказов от областных лабораторий и медицинских учреждений на 18 млн грн. Причем ее компания поставляет в областные больницы и ПЦР-лаборатории медицинское оборудование, экспресс-тесты, кислородные концентраторы и другие товары именно "ковидного" направления.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, государственная судебная администрация Украины попросила выделить 83,7 млн грн на защиту судей от коронавируса за счет Фонда борьбы с COVID-19.