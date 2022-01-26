12% в США и 98% в Узбекистане: какую часть зарплаты тратят на еду в Украине и других странах. Инфографика

Меньше всего из зарплаты на продукты питания тратят британцы – 6%, а больше всего в Нигерии – 136%. Затраты украинцев составляют 36%, что является одним из наивысших показателей в Европе.

Об этом говорится в рейтинге, которые обнародовал польский сервис Picodi. Россияне "съедают" до 45,5% (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

Менее 10% от зарплаты тратят на еду жители семи стран:

Великобритания – 6,6%

Австралия – 7,1%

Ирландия – 7,3%

Новая Зеландия – 7,6%

Германия – 8,9%

Люксембург – 9,4%

Канада – 9,8%

США оказались в топ-15 с показателем в 12,2%.

Украина, где на еду тратят 36%, в рейтинге расположилась между Мексикой (35%) и ЮАР (36%).

Видео дня

В соседних с нами странах ситуация выглядит так:

в Польше траты составляют 14,6%

в Словакии – 16,7%

в Венгрии – 20,2%

в Румынии – 22,5%

в Молдове – 41,7%

в Беларуси – 42,6%

в России – 45,9%

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2021 года были обнародованы результаты опроса удовлетворительности украинцев своей жизнью. Почти 40% граждан были довольны, а совсем неудовлетворенными оказались 11%.