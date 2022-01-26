12% в США и 98% в Узбекистане: какую часть зарплаты тратят на еду в Украине и других странах. Инфографика
Меньше всего из зарплаты на продукты питания тратят британцы – 6%, а больше всего в Нигерии – 136%. Затраты украинцев составляют 36%, что является одним из наивысших показателей в Европе.
Об этом говорится в рейтинге, которые обнародовал польский сервис Picodi. Россияне "съедают" до 45,5% (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).
Менее 10% от зарплаты тратят на еду жители семи стран:
Великобритания – 6,6%
Австралия – 7,1%
Ирландия – 7,3%
Новая Зеландия – 7,6%
Германия – 8,9%
Люксембург – 9,4%
Канада – 9,8%
США оказались в топ-15 с показателем в 12,2%.
Украина, где на еду тратят 36%, в рейтинге расположилась между Мексикой (35%) и ЮАР (36%).
В соседних с нами странах ситуация выглядит так:
в Польше траты составляют 14,6%
в Словакии – 16,7%
в Венгрии – 20,2%
в Румынии – 22,5%
в Молдове – 41,7%
в Беларуси – 42,6%
в России – 45,9%
Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2021 года были обнародованы результаты опроса удовлетворительности украинцев своей жизнью. Почти 40% граждан были довольны, а совсем неудовлетворенными оказались 11%.