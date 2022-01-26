12% в США и 98% в Узбекистане: какую часть зарплаты тратят на еду в Украине и других странах. Инфографика

Юрий Сергиенко
Личные финансы
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12% в США и 98% в Узбекистане: какую часть зарплаты тратят на еду в Украине и других странах. Инфографика

Меньше всего из зарплаты на продукты питания тратят британцы – 6%, а больше всего в Нигерии – 136%. Затраты украинцев составляют 36%, что является одним из наивысших показателей в Европе.

Об этом говорится в рейтинге, которые обнародовал польский сервис Picodi. Россияне "съедают" до 45,5% (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

Менее 10% от зарплаты тратят на еду жители семи стран:

  • Великобритания – 6,6%

  • Австралия – 7,1%

  • Ирландия – 7,3%

  • Новая Зеландия – 7,6%

  • Германия – 8,9%

  • Люксембург – 9,4%

  • Канада – 9,8%

США оказались в топ-15 с показателем в 12,2%.

Украина, где на еду тратят 36%, в рейтинге расположилась между Мексикой (35%) и ЮАР (36%).

Видео дня

В соседних с нами странах ситуация выглядит так:

  • в Польше траты составляют 14,6%

  • в Словакии – 16,7%

  • в Венгрии – 20,2%

  • в Румынии – 22,5%

  • в Молдове – 41,7%

  • в Беларуси – 42,6%

  • в России – 45,9%

Какую часть зарплаты тратят на еду в разных странах мира

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2021 года были обнародованы результаты опроса удовлетворительности украинцев своей жизнью. Почти 40% граждан были довольны, а совсем неудовлетворенными оказались 11%.

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