Социологи выяснили, сколько украинцев довольны своей жизнью: результаты опроса

Накануне Нового 2022 года украинцы оценили уровень удовлетворения своей жизнью. Оказалось, что довольны своей жизнью почти 40% украинцев, а еще 30% – скорее удовлетворены.

При этом около 20% граждан не очень довольны тем, какую жизнь они проживают, и 11% – недовольны совсем. Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической группой Рейтинг.

Чаще довольными своей жизнью были респонденты младшего возраста и мужчины. Также чем выше участники опроса оценивали свой уровень дохода, тем успешнее на их взгляд был их год.

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В то же время стресс в уходящем году испытывали более 40% опрошенных, еще 29% – иногда были в стрессе, а всего 7% – никогда. Чаще ощущали стресс люди с более низкими доходами и женщины.

В 2021 году украинцы чувствовали любовь к другим чаще, чем любовь к себе. Сравнительно часто респонденты также чувствовали радость, печаль и гнев. Немного реже – удивление, а реже всего – страх.

Среди самых популярных видов отдыха в этом году украинцы выделили: просмотр фильмов и сериалов, кулинарию, чтение или прослушивание книг и посещение гостей.

Алкоголь относительно часто потребляли в течение года около 40% украинцев. Треть занимались физическими тренировками, фитнесом, а йогой занимались лишь 4%.

Социологи отметили, что активный досуг и хобби в течение года повышают положительные эмоции и ощущение успеваемости года.

Примечательно, что досуг вне дома больше влияет на удовлетворенность жизнью и радость, чем такие же активности дома. К примеру, поход в кино больше приносит радости, чем просто фильмы и сериалы, рестораны, кафе и шашлыки больше радуют, чем кулинария, а занятие спортом – больше чем просмотр матчей.

В целом же те украинцы, которые занимались любыми активностями, обладают высшим чувством успеваемости и положительности уходящего года.

Ранее сообщалось, что украинцу для счастья нужна зарплата примерно в 26,3 тыс. грн в месяц. Этой суммы хватит для того, чтобы оплатить все базовые потребности и чувствовать себя в безопасности. На Бермудских островах стоимость счастья составляет 143 933 долларов в год (или около 335,8 тыс. грн в месяц в эквиваленте).

В марте в Украине появился проект Открытый Университет счастья, деканом которого стал Александр Морозов. Его участники пришли к выводу, что украинцы считают себя несчастливыми из-за недостатка информации. Поэтому было принято решение рассказать людям о последних научных исследованиях на тему счастья, раскрыть секрет счастливых людей, научить быть свободными, радостными и счастливыми, хозяевами своей жизни и своей судьбы.