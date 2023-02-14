Еврокомиссия официально предложила расширить зону роуминга и присоединить Украину

Европейская комиссия официально предложила присоединить Украину к зоне роуминга ЕС. Этот шаг важен для полной реализации Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной (DCFTA) и дальнейшей интеграции Украины в Единый рынок ЕС.

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Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии. Так, гражданам Украины не нужно будет платить дополнительные сборы за использование мобильной связи на территории ЕС.

"Сегодня Украина на один шаг приблизилась к зоне свободного роуминга ЕС, поскольку Комиссия приняла предложение включить роуминг в Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной. Оказавшись на месте, посетителям из Украины больше не придется платить никаких дополнительных сборов за использование своих мобильных телефонов во время поездок в ЕС, в то время как путешественники из ЕС будут пользоваться теми же правами при посещении Украины", – говорится в сообщении.

Включение Украины в зону свободного роуминга ЕС является одним из ключевых действий пересмотренного Плана приоритетных действий. Этот план является дорожной картой для полной реализации Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной (DCFTA) и дальнейшей интеграции Украины в Единый рынок ЕС. Это первый случай распространения режима внутреннего рынка ЕС на Украину.

В ближайшее время это предложение будет рассмотрено Советом Европейского Союза. В соответствии с соглашением Совета Торговый комитет ЕС-Украина должен будет принять совместное решение о предоставлении взаимного режима внутреннего рынка для роуминга.

Скорость, с которой Украина будет интегрироваться во внутренний рынок роуминга ЕС, будет зависеть от скорости сближения и имплементации соответствующего законодательства ЕС в Украине.

А какой же роуминг действует внутри ЕС?

Для стран ЕС с 2017 года условно действует "внутренняя сеть". Поляк может пользоваться своим телефоном в Германии также, как и дома. Тариф не меняется, за роуминг платить не нужно. Такое правило ввели для мобильности, из-за частого передвижения жителей ЕС внутри Союза.

Что изменят новые правила?

Украинцы получат такие же возможности пользоваться мобильной связью, как и жители стран ЕС. Во-первых, это упростит коммуникацию. Во-вторых, символически дает возможность украинцев приблизится к полноценной евроинтеграции.

Важно также отметить, что даже после окончания войны украинцы смогут путешествовать в ЕС и пользоваться возможность не платить за роуминг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Европейский Союз ввел бесплатный роуминг для беженцев из Украины. Соответствующее соглашение подписали 24 мобильных оператора ЕС и 3 мобильных оператора Украины.

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