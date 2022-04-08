ЕС вводит бесплатный роуминг для украинских беженцев

Европейский союз вводит доступный и бесплатный роуминг для беженцев из Украины. Соответствующее заявление подписали 24 мобильных оператора ЕС и 3 мобильных оператора Украины. В будущем же количество таких операторов может увеличиться.

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии. Отмечается: безвозмездный роуминг будет распространяться на международные звонки ЕС-Украина.

"Совместное заявление имеет целью заложить более стабильную основу, чтобы помочь перемещенным украинцам в Европе оставаться на связи с родными и друзьями дома", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: бесплатный роуминг для беженцев из Украины будет доступным в течении трех месяцев. После этого будет приниматься решение о продлении или прекращении программы – с учетом:

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"быстро меняющейся ситуации";

гуманитарных целей;

того, будут ли целесообразными другие долгосрочные меры со стороны государственных органов и/или промышленности.

Также отмечается, что европейские телеком-операторы поддерживали украинцев и до подпивания заявления о бесплатном роуминге. В частности, они:

бесплатно раздали миллионы SIM-карт беженцам из Украины;

обеспечили возможность людям, использующим такие SIM-карты, бесплатно осуществить звонки в Украину.

В то же время, абоненты lifecell в апреле могут получить бесплатные 5 ГБ мобильного интернета в 30 странах. Услугу ввели в марте и продлили ее срок действия на апрель для помощи украинским беженцам.

Гигабайты начисляются клиентам в роуминге автоматически – обращаться за их предоставлением не нужно. Использовать 5 ГБ можно будет до 30 апреля. О том, будет ли такая услуга в мае, пока не сообщается.

Кроме того, "Киевстар" ввел специальные тарифы для украинских беженцев в 9 странах Европы. Стоимость услуг в роуминге теперь не меняется для абонентов в Польше, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдове, Германии, Италии, Литве и Чехии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мобильные операторы Украины запустили национальный роуминг. Таким образом, если сеть одного оператора недоступна, можно переключиться на сеть других операторов. Поддерживаются SIM-карты Vodafone, Киевстар и lifecell.