ЕС продлит торговое соглашение с Индией, чтобы разорвать ее связи с РФ – Bloomberg

Европейский союз планирует возобновить торговые переговоры с Индией. Таким образом В ЕС хотят попытаться дать южноазиатской стране реальную альтернативу и возможность разорвать связи с Россией.

Об этом 24 апреля сообщило издание Bloomberg с ссылкой на слова высокопоставленного европейского чиновника, знакомого с ситуацией. По его словам, в дополнение к торговле ЕС будет проводить со страной совет по технологическим вопросам.

Среди прочего речь якобы может идти про обсуждение общих правил защиты данных, социальных сетей и более широких усилий по цифровизации.

Как пишут журналисты, в понедельник, 25 апреля, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намерена провести встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. ЕС является третьим по величине торговым партнером Индии, и на его долю приходится 62,8 миллиарда евро (67,8 миллиарда долларов) торговли товарами.

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На данный момент Индия является самым крупным в мире покупателем российского оружия. Страна использует его "для сдерживания агрессии со стороны соседей Пакистана и Китая". Теперь же США и Евросоюз пытаются установить со страной более тесные связи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Военно-воздушные силы Индии решили отказаться от покупки у РФ военно-транспортных вертолетов Ми-17В5. Контракт предполагался очень выгодным для РФ – она должна была продать 48 вертолетов, стоимостью от 16,4 млн долларов до 18,4 млн долларов каждый.