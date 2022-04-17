Сорвался многомиллионный контракт: Индия отказалась покупать российские вертолеты Ми-17

Военно-воздушные силы Индии решили отказаться от покупки у России военно-транспортных вертолетов Ми-17В5. Контракт предполагался очень выгодным для РФ – она должна была продать 48 вертолетов, стоимостью от 16,4 млн долларов до 18,4 млн долларов каждый (оценка индийских СМИ за 2021 год).

Об этом сообщает агентство ANI. При этом подчеркивается: в правительстве Индии уверяют, что отказ от сделки никак не связан с развязанной Россией войной против Украины. Его причиной стало стремлением местных властей поддержать национальную программу по замене импортной продукции местной.

"Принято решение закрыть сделку. В правительстве пояснили, что решение было принято в рамках поддержки программы производства местных вертолетов средней грузоподъемности задолго до начала войны в Украине", – говорится в сообщении.

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Отметим: согласно российским СМИ, Индия является одним из крупнейших эксплуатантов парка вертолётов Ми-17В5 и Ми-17. Они используются для передвижения высокопоставленных лиц, в том числе президента и премьер-министра страны.

Вместе с тем, подчеркнем: отказ Индии от покупки российских вертолетов произошел через несколько дней после переговоров между ею и США, на которых американские политики убеждали индийцев отказаться от военного сотрудничества с Россией.

Кроме того, не ранее крупнейшая нефтегазовая компания Индии Indian Oil Corporation отказалась от покупки российской нефти марки Urals.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что власти Италии, Румынии и Бельгии с 17 апреля закрывают доступ к портам своих стран для кораблей из России. Кроме того, запрет будет распространяться на суда, сменившие свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года.