Энергетики за сутки вернули свет для 5000 семей на Киевщине – ДТЭК

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За прошедшие сутки ремонтным бригадам ДТЭК удалось вернуть электроснабжение в 5000 домов в 11 городах и селах Макаровского, Барышевского и Броварского районов.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"В Броварском районе свет вернули в населенные пункты: Летки, Леточки, Соболевка, Парня. В Барышевском районе Киевщины удалось вернуть свет полностью или частично в 5 населенных пунктов: Бакумовка, Корнеевка, Лукьяновка, Лукаши, Парышкив. В Макаровском районе возобновили электроснабжение в городе Макаров", - сообщили в компании.

Без света остаются жители более 520 населённых пунктов в Киевской области. Ситуация затруднена активными боевыми действиями. Энергетики проводят ремонты, только получают возможность безопасно добраться до мест повреждений линий и подстанций.

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"Тридцать аварийных бригад непрерывно работают уже 14 суток, чтобы оперативно возобновлять электроснабжение населенных пунктов в Киевской области, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает с Территориальной обороной и Вооруженными силами Украины для получения доступа к местам повреждений", - отметили в ДТЭК.