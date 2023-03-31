Экспорт тока позволит профинансировать покрытие тарифов для населения – 'Укргидроэнерго'

Целесообразность открытия экспорта электроэнергии в Европу в связи с ее профицитом очевидна, считает гендиректор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

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"В энергосистеме Украины уже три недели круглосуточный профицит. А когда есть профицит, надо его продавать и на этом зарабатывать. Почему нам не заработать, условно, несколько десятков млн грн, которые можно отдать, например, на ПСО? Не просить, не искать , а заработать?", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, "Укргидроэнерго" и НАЭК "Энергоатом", являющиеся главными исполнителями спецобязанностей по поддержке тарифов для населения, не могут одновременно нести нагрузку в рамках ПСО и восстанавливать свои объекты после разрушений.

"Ущерб по Каховке (Каховской ГЭС – ред.) на август составлял 16,7 млрд грн, а чтобы восстановиться после последующих ударов, нужно еще как минимум 22 млрд грн. Поэтому проблема может быть только в одном – в финансировании. С этими средствами, что у компании сейчас остаются после выполнения ПСО за 2022 год, нам нужно по меньшей мере пять лет, чтобы покрыть эту сумму в 22 млрд грн", - подчеркнул Сирота.

Он отметил, что найти средства на восстановление объектов электроэнергетики очень важно, поскольку от этого зависит устойчивость энергосистемы следующего осенне-зимнего периода.

Сирота считает вопрос заполитизированным, в частности, потому, что ряд украинских потребителей не обеспечены электричеством. В то же время он пояснил, что электроэнергия у этих потребителей отсутствует именно из-за больших ограничений в поврежденных российскими обстрелами сетях, а не из-за дефицита мощности.

"Туда электричество просто физически пока нельзя доставить в необходимых объемах. Но на теме экспорта много манипуляций. Если бы мы могли от них избавиться, если бы блоггеры, пресса искренне и правдиво объясняли людям реальное положение вещей, было бы очень хорошо. Надо сказать людям: электроэнергии сейчас излишек, ее можно продать, заработать на этом и восстановить энергосистему", – подытожил Сирота.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что для стабилизации финансового состояния энергетических компаний и подготовки к следующему отопительному сезону Украина должна начать экспорт электроэнергии.