Эксперты разрушили миф о "чистоте" тока атомных станций

Атомную энергетику в Украине часто пропагандируют как "зеленую" и хотят представить как решение климатического кризиса, однако это является опасным мифом, сообщает организация "Эколия" на своей странице в Facebook.

Эксперты напоминают, хотя атомная станция почти не выбрасывает парниковых газов во время работы, но на всех этапах своей жизнедеятельности все же является источником выбросов и загрязнения окружающей среды.

При наихудших условиях, выбросы парниковых газов от полного ядерного цикла (то есть с учетом производства ядерного топлива до захоронения отходов) в 24 раза больше выбросов от солнечной энергетики и всего в 4 раза меньше угольной.

"Атомные станции – потенциально опасные объекты. Когда их проектирует, то учитывают много рисков, в том числе и экстремальные погодные явления. Однако средний возраст станций в мире – более 30 лет, поэтому и планировались они несколько десятилетий назад. К современным климатическим условиям они просто не приспособлены", – добавили в Экодии.

Как отмечается, особенно тревожным для атомной энергетики следствие изменения климата – это нехватка воды. По прогнозам ученых, это главный риск для нашего региона.

"Он не только потенциальный, но и уже заметен – например, для охлаждения двух блоков Хмельницкой АЭС уже сейчас в самые жаркие периоды приходится брать дополнительную воду из реки Горынь", – говорят эксперты.

Также они указали о сомнительности достройки двух блоков Хмельницкой АЭС, поскольку в таком случае дефицит воды для охлаждения будет значительно большим.