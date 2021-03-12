Эксперт скандальной ВСК по расследованию ситуации в "Укрзалізниці" может стать директором по грузоперевозкам

На место Ираклия Эзугбая, который вчера подал в отставку с должности директора по логистике и коммерческой работе АО "Укрзалізниця" в связи с давлением на компанию и торможением реформ, могут назначить Сергея Подгородецкого. Об этом сообщают ряд экспертов и телеграмм-каналов.

Сергей Подгорецкий на данный момент является главой экспертной группы при Временной следственной комиссии Верховной рады по расследованию ситуации в "Укрзалізниці" , которая на прошлой неделе вместо оценки злоупотреблений в 2017-2020 годах обратилась с запросом в Кабмин дать оценку деятельности нынешнего главы УЗ Владимира Жмака, который был назначен на эту должность лишь в конце 2020 года.

В 2018-2019 гг Сергей Подгородецкий был директором Центра транспортной логистики (ЦТЛ) "Укрзалізниці" , после чего был понижен до замдиректора и покинул компанию в 2019.

Сергей Подгородецкий известен тем, что отменил работу автоматической системы распределения вагонов "Укрзалізниці", что позволило ему с другими чиновниками компании незаконно обогощаться. Схема простая – если грузоотправител платил "вознаграждение" сотрудникам ЦТЛ и УЗ за "решение вопроса" с обеспечением парком, он получал порожние вагоны под погрузку, если нет, - остается без вагонов.

Напомним, 11 марта директор по коммерческой работе и логистике АО "Укрзалізниця" Ираклий Эзугбая заявил о своем уходе из компании. Решение принято в связи с давлением на правление и блокированием реформы госмонополии.

По его словам, компания к моменту прихода нового правления во главе с Владимиром Жмаком, находилась в плачевном финансовом положении. "Мы получили организацию в глубоком упадке, к сожалению, увидели полное истощение активов, увидели значительный негативный финансовый результат. За 6 месяцев, которые мы тут провели, мы изменили тенденцию падения грузов и показали хорошие результаты в 4 квартале, запланировали бюджет 2021 года, который должен вывести "Укрзалізницю" на позитивный финансовый результат. Мы показали, как может работать железная дорога Украины для роста экономики. Любой месяц, когда мы откладываем реформу компании, приводит ее к упадку", - отметил он.

Как сообщали СМИ, в конце декабря 2020 года правление УЗ заявило о старте реформирования компании и создании отдельных бизнес-вертикалей. Соответствующее решение поддержало Министерство инфраструктуры.

В начале февраля наблюдательный совет АО "Укрзалізниця" постановил отменить решение правления компании о создании филиала грузовых перевозок UZ Cargo, тем самым остановив реформу.