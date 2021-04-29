Экономический комитет Рады рекомендовал принять законопроект Буймистер о REMIT

Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал для принятия в первом чтении законопроект №4503 о введении в Украине европейского регламента REMIT.

Об этом сообщила автор законопроекта, нардеп Людмила Буймистер ( "Слуга народа").

"Только что комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития одобрил мой законопроект №4503 о введении в Украине европейского регламента REMIT. Он повысит прозрачность и конкуренцию на оптовых рынках и заставит НКРЭКУ прекратить все махинации на энергорынке", - сообщила нардеп на своей странице в Facebook.

Она также отметила, что так называемый "альтернативный" проект господина Геруса комитет по вопросам экономического развития отклонил.

"Напомню, проект закона №4503 о REMIT публично поддержали Секретариат Энергетического сообщества, Федерация европейских энерготрейдеров, Европейская бизнес-ассоциация и ряд других авторитетных международных организаций. В ближайшее время проект закона будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал. Призываю коллег народных депутатов поддержать внедрение в Украине прозрачных европейских правил работы оптовых рынков ", - добавила нардеп.

Напомним, введение регламента REMIT является одной из обязательств Украины перед Европейским союзом.