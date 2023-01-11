"Золотые" овощи, рыба и хлеб: как изменились цены на главные продукты в Украине за год

Цены на продукты в Украине за 2022 год выросли на 20,2%. Больше всего подорожали овощи, на 68,5% – сказалась временная оккупация территорий на юге страны.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные официальной статистики. На втором месте по подорожанию – рыба, которая прибавила в цене 30,3%.

Снижение цен не было зафиксировано ни в одной из категорий. В целом основные продукты подорожали так:

овощи – 68,5%;

рыба и продукты из рыбы – 30,3%;

хлеб и хлебопродукты – 29,7%;

фрукты – 27,7%;

макаронные изделия – 24,9%;

масло – 23,7%;

сахар – 23,2%;

яйца – 21,8%;

безалкогольные напитки – 21%;

творог и сыр (творог) – 19,7%;

мясо и мясопродукты – 18,8%;

молоко – 18,4%;

масло подсолнечное – 13,9%.

Тем не менее если сравнивать декабрьские цены с ноябрьскими, то некоторые виды еды все же стали немного доступнее. Например, яйца подешевели на 2,3%, а сахар – на 1,4%. Стоит отметить, что эти продукты ранее сильно подорожали, а теперь происходит "откат" цен.

Напомним, в целом с декабря-2021 по декабрь-2022 потребительские цены в Украине повысились на 26,6%. При этом подорожание, хоть и затронуло все категории товаров и услуг, оказалось ниже, чем ожидалось.

"Годовой уровень инфляции оказался ниже последних ожиданий и прогнозов. Последний прогноз правительства предполагал рост цен (до декабря 2021 г.) на 28%, а НБУ и МВФ – на 30%", – констатировал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Что будет с ценами на продукты в 2023-м?

Как считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, подорожание продолжится. Прежде всего это касается овощей, масла и хлеба.

Причины – война, сезонные факторы, мировые тренды, а также расходы, которые производители, переработчики и ретейлеры несут в связи с переходом на генераторы. При этом большая часть овощей из Херсонской области и юга Запорожской будет потеряна из-за временной оккупации этих территорий.

Цены на хлебопродукты, по словам эксперта, вырастут из-за последствий российских атак на энергоинфраструктуру Украины. Производители, переработчики и ретейлеры не будут оплачивать работу генераторов, которые используют, из собственного кармана. А следовательно, дополнительные траты будут переложены на покупателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, продукты дорожают не только в Украине. По данным ООН, цены на продовольствие в мире в 2022-м побили все рекорды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!