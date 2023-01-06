Цены на продовольствие в мире в 2022-м побили все рекорды – ООН

Мировые цены на продовольствие в среднем за 2022 год были на 14,3% выше, чем в 2021-м. Индекс цен на продовольствие, составляющий эту организацию, вырос до максимума с начала расчета 1990 года – 143,7 пунктов.

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Об этом говорится в материале на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В прошлом году снизились только мировые котировки масла: индекс цен ФАО на растительное масло снизился на 6,7% по сравнению с ноябрем и достиг самого низкого уровня с февраля 2021-го.

"Текущие урожаи в южном полушарии увеличили экспортные поставки пшеницы, тогда как сильная конкуренция со стороны Бразилии привела к снижению мировых цен на кукурузу. И наоборот, мировые цены на рис выросли, чему способствовали закупки в Азии и укрепление валюты по отношению к доллару США для стран-экспортеров", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что страна-террористка Россия системно тормозит проведение инспекций судов, двигающихся по "зерновому коридору". Им приходится ждать своей очереди в среднем больше месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины в Facebook 3 января. Как отмечается, балкер T-Med с пшеницей на борту ожидает инспекцию еще с начала ноября 2022-го. С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 620 судов, экспортировавших 16,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки. За выходные 9 судов экспортировали 432 тыс. тонн украинской продукции для стран Африки, Азии и Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский в рамках ряда переговоров на высоком уровне позвонил и турецкому лидеру Реджепу Эрдогану. Президенты обсудили сотрудничество Киева и Анкары на фоне российской военной агрессии, а также продолжение реализации зернового соглашения.