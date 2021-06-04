Зеленский захотел списать долги теплоэнерго перед 'Нафтогазом' на 55 млрд гривен

Президент Владимир Зеленский поддержал предложение о списании долгов предприятий теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз Украины". Речь идет о сумме более 55 млрд гривен.

В то же время глава государства отметил, что согласно украинскому законодательству, цены на газ должны быть рыночными. Об этом сообщает Офис президента.

"Однако государство как акционер обращалось к НАК, и "Нафтогаз" введет энергетические пакеты, которые по цене были бы лучшими чуть ли не во всей Европе", – заявил Зеленский в Хмельницкой области во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей.

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Напомним, в Украине должников по коммуналке будут штрафовать на 20-50%, при этом им запретят выезжать за границу.

Такие новшества позволят сократить число тех украинцев, которые могут платить по счетам, но не делают этого. Об этом говорится в законопроекте №3613, который включили в повестку дня Верховной Рады. Профильный комитет рекомендует принять указанный документ.

Как сообщал OBOZREVATEL, цена на природный газ в июне для клиентов поставщика "последней надежды" (ППН) составит 11,59 грн за кубометр с НДС. Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" добавила, что соответствующий тариф указан без стоимости распределения (доставки).