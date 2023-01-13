Зеленский ввел санкции против компании, связанной с российским букмекером 1xBet: что предусматривают
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении экономических санкций в отношении компании Royal Pay Europe. Она зарегистрирована в Латвии и принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко, а также связана с российским букмекером 1xBet.
О введении санкций говорится в соответствующем указе главы государства. Действовать ограничения против Royal Pay Europe будут в течении 5 лет. Они предусматривают:
- блокирование активов;
- запрет на вывод капиталов за пределы Украины;
- приостановку выполнения финансовых и экономических обязательств;
- запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества;
- ограничение прав распоряжаться ценными бумагами.
По данным же источника в правоохранительных органах, на счетах связанных с Royal Pay Europe и Сергеем Кондратенко в украинских банках АО "КРИСТАЛБАНК и ПАО "КБ "АКОРДБАНК", находится более 3,2 млрд грн. Также заблокированы средства в АБ УКРГАЗБАНК и в ликвидированном АО Мегабанк.
Кроме того, правоохранители намерены проверить роль директора департамента банковского надзора Нацбанка Натальи Дегтяревой в содействии развитию российского финансового сектора в Украине и ее протекции отдельным российским компаниям.
Что известно о Royal Pay Europe
По данным балтийских СМИ, компания принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко. Она была основана в 2016 году, а в 2017-м получила лицензию на создание электронных денег в Британии. Та же наделила ее правом:
- принимать платежи;
- обслуживать карточные соглашения в европейской и британской юрисдикциях;
- а также зарегистрировала ее в Латвии.
Кроме того, по данным и балтийских, и украинских СМИ, Royal Pay Europe плодотворно сотрудничает с российским букмекером 1xBet.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российскому букмекеру 1хBet запретили работать в Украине. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) лишила лицензий ООО "Твоя беттинговая компания", работавшая под брендом 1хBet.
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