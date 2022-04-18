Зеленский рассказал, когда выплаты для переселенцев можно будет оформить через Дію

Вынужденные переселенцы с 20 апреля смогут оформить социальную помощь в Дії. Ее размер – 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на ребенка ежемесячно.

Об этом в вечернем обращении 17 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что оформить помощь уже можно офлайн:

в ЦНАПах (Центрах предоставления административных услуг);

органах соцзащиты.

"Каждый переселенец может получить денежную помощь на проживание. Ежемесячно это 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на ребенка. Оформить можно в ближайшем ЦНАПе, органах соцзащиты, а уже со среды (20 апреля) – в Дії", – сказал президент.

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Ранее же премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил: на выплату этой помощи уже направлено 578 млн грн. "За счет этих средств помощь получат около 155 тысяч внутри перемещенных лиц", – отметил он.

Срок же получения этой помощи истекает 30 апреля. Ее могут получить:

украинцы которые вынужденно сменили место жительства из-за войны;

зарегистрировались в качестве переселенцев в новом населенном пункте.

В то же время, правительство Украины совместно с ООН запускает еще две программы выплат:

вынужденным переселенцам;

отдельно малоимущим пенсионерам, которые покинули свои дома из-за боевых действий.

Так, нуждающиеся в дополнительной защите вынужденные переселенцы, на протяжении трех месяцев будут получать по 2 200 грн на каждого члена семьи ежемесячно. Такую же сумму будут получать и малоимущие пенсионеры-переселенцы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам Зеленского, масштабная программа восстановления Украины предусматривает обеспечение жильем всех нуждающихся – и в первую очередь, тех, кто потерял свой дом из-за войны. Программа пройдет в несколько этапов и будет продолжаться и после завершения войны.