Защиту для медиков везет в регионы бизнес за свой счет: что происходит

Под конец 2020-го ГП "Медицинские закупки Украины" закупило необходимые для медиков средства защиты. Но три месяца эти защитные костюмы так и лежали на складах производителей. Медики же вынуждены стирать старые одноразовые костюмы, чтобы использовать их повторно. Потому производители за свои деньги и силами собственных сотрудников взялись развозить защитные костюмы в регионы. Из-за чего сложилась такая ситуация – разбирался OBOZREVATEL.

Украинские медики, возможно, пострадали от пандемии больше всего. За последний год число заболевших врачей уже перешло рубеж в 43 тыс. Но если в прошлую волну заболевания коронавирус выявляли у десятков медиков в день, то теперь счет идет на сотни. Вероятно, одна из причин такой статистики - это проблемы с обеспечением врачей необходимыми средствами защиты.

На днях интернет взбудоражило фото, которое опубликовал член совета директоров Союза Украинских предпринимателей Александр Соколовский на свой странице. На этом фото – хоздворик одной из городских больниц на востоке Украины, на котором сушатся постиранные защитные комбинезоны для медиков. На вид сложно определить, одноразовые костюмы или многоразовые. Но дело в том, что многоразовых костюмов не закупали с мая прошлого года. По требованиям МОЗ, защита должна быть одноразовой. Потому стирали, вероятно, именно одноразовые костюмы.

Это не удивительно, ведь защиту для врачей государство не поставляет в регионы уже несколько месяцев!

Из-за сложившейся ситуации украинские производители защитных костюмов для медиков ООО "Венето Груп" и ООО "Киевгума" не жалея своих средств и рабочих рук взялись своими силами развозить на места закупленные товары.

В конце 2020 года ГП "Медицинские закупки Украины" нашли средства и возможности, чтобы закупить необходимые средства защиты у национальных производителей в достаточном количестве. Но уже почти 3 месяца приобретенные за счет государства костюмы находятся на складах производителей. Ведь денег на развозку товара в регионы МОЗ для "Медзакупок" не выделило.

Чтобы не оставлять медиков наедине с проблемой ООО "Венето Груп" и ООО "Киевгума", как ответственные национальные производители, решили взять ситуацию под свой контроль. Они сами, собственными средствами и усилиями, на волонтерських засадах взялись развозить товары в регионы. И уже смогли за свой счет доставить на места 450 тыс защитных комплектов!

"Очередное цунами заболеваний COVID-19, государство как обычно: тут готовились, а тут рыбу заворачивали... – говорит коммерческий директор компании "Венето" Оксана Мисюра. - Раскоординированность ДП "Медзакупки" и МОЗа приводит к тому, что готовая защитная одежда пылится на складах месяцами. Поэтому мы приняли решение вместе с нашим партнёром ТОВ "Київгума" доставить средства индивидуальный защиты, комбинезоны и халаты, для наших медиков во все регионы страны самостоятельно. Спасибо нашим врачам, они сейчас держат колоссальный удар и спасают дорогих нам людей. Берегите себя и будьте здоровы, а мы чем сможем, обязательно поможем".

Не смотря на некоторые "технические препятствия", связанные с отсутствием содействия от государства, усилиями частного бизнеса медики наконец стали получать долгожданную защиту.

Проблемы с закупками средств защиты возникли из-за конфликта между МОЗ и Госпредприятием "Медицинские закупки Украины", который тянется еще с апреля прошлого года.

Во избежание коррупционных явлений и растраты бюджетных средств, в чем часто обвиняли МОЗ до 2015-го, было принято решение разделить процесс закупки между МОЗ и ГП "Медицинские закупки Украины". Министерство заказывает: что именно нужно закупить, в каком количестве и на какую примерно сумму. В то же время задача ГП "Медзакупки" - провести тендер и выбрать лучшее ценовое предложение, которые соответствует запросу.

Как сообщает директор ГП "Медзакупки" Арсен Жумадилов, проблема началась тогда, когда МОЗ в апреле прошлого года решил затребовать информацию о победителе тендера на закупки в рамках борьбы с ковидом. Предприятие выступило против. Конфликт начал нарастать, а ситуация с закупками усложнялась от месяца к месяцу.

В середине февраля 2021-го заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на брифинге заявила о том, что ГП "Медзакупки" в 2020-м сорвало закупку лекарств и медизделий на сумму 950 миллионов гривен.

"Из доведенных 483 позиций 108 были не закуплены и сорваны. Указанная сумма, как невыполненная в рамках бюджетного года, вернулась в общий фонд государственного бюджета. Не выполнены закупки по очень важным направлениям, где лечение должно быть непрерывным", - обозначила Шаталова.

В то же время ГП "Медзакупки" заявляют, такая ситуация возникла из-за того, что Минздрав в 2020-м со значительной задержкой предоставлял документы, позволяющие начать закупки.

Точку в конфликте должен поставить внешний аудит закупок со стороны Счетной палаты Украины. А тем временем заложниками конфликта двух ведомств остаются все медики страны. Которые перед лицом пандемии предоставлены сами себе.

Важно понимать, производители не смогут постоянно обеспечивать медиков защитой за свой счет. Если государство и дальше будет оставаться в стороне от проблемы, количество пострадавших от пандемии медработников может вырасти в разы. А остальных больных просто не будет кому лечить.