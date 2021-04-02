Захист для медиків везе в регіони бізнес за свій рахунок: що відбувається

Під кінець 2020-го ДП "Медичні закупівлі України" закупило необхідні для медиків засоби захисту. Але три місяці ці захисні костюми так і лежали на складах виробників. Медики ж змушені прати старі одноразові костюми, щоб використовувати їх повторно. Тому виробники за свої гроші і силами власних співробітників взялися розвозити захисні костюми в регіони. Через що склалася така ситуація – розбирався OBOZREVATEL.

Українські медики, можливо, постраждали від пандемії найбільше. За останній рік кількість хворих лікарів уже перейшла межу в 43 тис. Але якщо під час минулої хвилі захворювання коронавірус виявляли в десятків медиків на день, то тепер рахунок йде на сотні. Ймовірно, одна з причин такої статистики – це проблеми із забезпеченням лікарів необхідними засобами захисту.

Днями інтернет вразило фото, яке опублікував член ради директорів Союзу українських підприємців Олександр Соколовський на свій сторінці. На цьому фото – госпдворик однієї з міських лікарень на сході України, на якому сушаться випрані захисні комбінезони для медиків. На вигляд складно визначити, одноразові костюми або багаторазові. Але справа в тому, що багаторазових костюмів не купували з травня минулого року. За вимогами МОЗ, захист повинен бути одноразовим. Тому прали, ймовірно, саме одноразові костюми.

Це не дивно, адже захист для лікарів держава не поставляє в регіони вже кілька місяців!

Через ситуацію, що склалася, українські виробники захисних костюмів для медиків ТОВ "Венето Груп" і ТОВ "Київгума" не шкодуючи своїх коштів і робочих рук взялися самотужки розвозити на місця закуплені товари.

У кінці 2020 року ДП "Медичні закупівлі України" знайшло кошти й можливості, щоб закупити необхідні засоби захисту в національних виробників у достатній кількості. Але вже майже 3 місяці придбані за рахунок держави костюми лежать на складах виробників. Адже грошей на розвезення товару в регіони МОЗ для "Медзакупівель" не виділило.

Щоб не залишати медиків наодинці з проблемою, ТОВ "Венето Груп" і ТОВ "Київгума", як відповідальні національні виробники, вирішили взяти ситуацію під свій контроль. Вони самі, власними коштами і зусиллями, на волонтерських засадах взялися розвозити товари в регіони. І вже змогли за свій рахунок доставити на місця 450 тис. захисних комплектів!

"Чергове цунамі захворювань COVID-19, держава як завжди: тут готувалися, а тут рибу загортали... – говорить комерційний директор компанії "Венето" Оксана Місюра. – Розкоординованість ДП "Медзакупівлі" і МОЗу призводить до того, що готовий захисний одяг припадає пилом на складах місяцями. Тому ми ухвалили рішення разом із нашим партнером ТОВ "Київгума" доставити засоби індивідуальний захисту, комбінезони та халати, для наших медиків у всі регіони країни самостійно. Спасибі нашим лікарям, вони зараз тримають колосальний удар і рятують дорогих нам людей. Бережіть себе і будьте здорові, а ми чим зможемо, обов'язково допоможемо".

Незважаючи на деякі "технічні перешкоди", пов'язані з відсутністю сприяння від держави, зусиллями приватного бізнесу медики нарешті стали отримувати довгоочікуваний захист.

Проблеми із закупівлями засобів захисту виникли через конфлікт між МОЗ та держпідприємством "Медичні закупівлі України", який тягнеться ще з квітня минулого року.

Щоб уникнути корупційних явищ і розтрати бюджетних коштів, у чому часто звинувачували МОЗ до 2015-го, було ухвалено рішення розділити процес закупівлі між МОЗ та ДП "Медичні закупівлі України". Міністерство замовляє: що саме потрібно закупити, в якій кількості і на яку приблизно суму. У той же час завдання ДП "Медзакупівлі" – провести тендер і вибрати найкращу цінову пропозицію, які відповідають запиту.

Як повідомляє директор ДП "Медзакупівлі" Арсен Жумаділов, проблема почалася тоді, коли МОЗ у квітні минулого року вирішило зажадати інформацію про переможця тендера на закупівлі в межах боротьби з ковідом. Підприємство виступило проти. Конфлікт почав наростати, а ситуація із закупівлями ускладнювалася з місяця до місяця.

У середині лютого 2021-го заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова на брифінгу заявила про те, що ДП "Медзакупівлі" в 2020-му зірвало закупівлю ліків і медвиробів на суму 950 мільйонів гривень.

"Із доведених 483 позицій 108 були не закуплені й зірвані. Зазначена сума, як невиконана в межах бюджетного року, повернулася до загального фонду державного бюджету. Не виконано закупівлі з дуже важливих напрямків, де лікування повинно бути безперервним", – позначила Шаталова.

Водночас ДП "Медзакупівлі" заявляє, така ситуація виникла через те, що Міністерство охорони здоров'я в 2020-му зі значною затримкою надавало документи, які дозволили б розпочати закупівлі.

Крапку в конфлікті має поставити зовнішній аудит закупівель із боку Рахункової палати України. А тим часом заручниками конфлікту двох відомств залишаються всі медики країни. Які під час пандемії залишились наодинці із проблемою.

Важливо розуміти, виробники не зможуть постійно забезпечувати медиків захистом за свій рахунок. Якщо держава і далі буде залишатися осторонь від проблеми, кількість постраждалих від пандемії медпрацівників може зрости в рази. А решту хворих просто не буде кому лікувати.