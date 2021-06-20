Защита от коллекторов: в Нацбанке ужесточают требования к кредитодателям

В Национальном банке (НБУ) планируют изменить условия кредитных договоров с целью приведения их в соответствие с нормами "антиколлекторского" закона. Регулятор предлагает к обсуждению дополнительные требования к договорам небанковских финансовых учреждений о выдаче потребительского кредита.

Об этом говорится в сообщении НБУ. Цель документа - усовершенствовать договора о предоставлении займа/кредита в связи с принятием нового Закона и обеспечить защиту прав потребителей финансовых услуг.

Проект документа предусматривает отдельные нормы по содержанию договора, способа изложения текста договора и порядка его подписания сторонами. Устанавливается запрет кредитодателя применять положения, которые создают чрезмерное предпочтение в их пользу или могут поставить потребителя в невыгодное положение. Другими словами, документ призван исключить включение в договор недобросовестных условий.

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Кредитные договоры небанковских финансовых учреждений должны соответствовать закону и в части урегулирования вопросов просроченной задолженности. В частности, проект Положения обязывает кредитодателя включать в текст договора обязанность сообщать потребителю об уступке права требования по договору новому кредитору или о привлечении коллекторской компании в течение 10 рабочих дней с даты такой уступки или привлечения.

Также документом предусмотрено включение в договор обязательства кредитодателя фиксировать каждое непосредственное взаимодействие с потребителем и связанными с ним лицами, которые дали согласие на такое взаимодействие, с помощью видео- и/или звукозаписывающего технического средства и предупреждать человека о таком фиксирования. То есть, скоро просто так позвонить человеку с угрозами кредитор не сможет – он обязан будет такой звонок записать, а перед этим предупредить должника о том, что разговор записывается.

В Нацбанке информируют, что аналогичные требования уже применены сейчас к банкам. Теперь регулятор предлагает распространить их и на небанковские финансовые учреждения, осуществляющие деятельность в сфере услуг по предоставлению потребительского кредита.

Обсуждаться документ будет до 16 июля. Каждый желающий может ознакомиться с его презентацией по ссылке.

Напомним, 19 марта в Украине принят закон, который должен урегулировать работу коллекторских компаний и защитить должников при просроченной задолженности. Он направлен на борьбу с незаконными действиями таких компаний, в связи с чем получил неофициальное название "антиколлекторский закон".

Принципиально важное новшество – вводится законодательное определение коллекторской компании и коллекторской деятельности. Также документ разделяет понятия "кредитодатель" и "новый кредитор", тем самым легализуя передачу (продажу) долга коллекторской компании.

Законом устанавливаются следующие требования к кредитодателям:

соблюдать требования этического поведения и правил взаимодействия с должником;

информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности;

заключать договоры только с юридическими лицами, включенными в Реестр коллекторских компаний;

уведомить Национальный банк Украины о заключении договора с коллекторской компанией;

контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и давать рекомендации по устранению нарушений;

обязанность расторгнуть договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае ее исключения из Реестра коллекторских компаний.

Также установаются требования к взаимодействию с потребителем во время урегулирования просроченной задолженности, которая может происходить путем:

непосредственного взаимодействия (личные или телефонные переговоры);

отправки сообщений (текстовых, голосовых и других сообщений, в том числе без использованием программного обеспечения);

отправка почтовых отправлений (по месту жительства или по месту работы).

При этом во время первого взаимодействия с потребителем кредитор/коллекторская компания должна сообщить свое наименование, ФИО представителя, правовое основание взаимодействия и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя – предоставить подтверждающие документы в течение 7 рабочих дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году в Национальный банк поступило более 2171 жалоб на деятельность коллекторов. Значительная часть обращений касалась жестких мер по взысканию задолженности с должников. В частности, речь об угрозах, круглосуточный автодозвон должнику, его знакомым, родным и друзьям, распространение личной информации на другое.