Зарплаты украинцев в 2022-м урезали, но Кабмин говорит о повышении: как на самом деле "пересмотрели" минималку

Минимальную зарплату украинцам в 2022-м увеличат только с октября месяца. Фактически, на 10 месяцев ее размер заморозили. Более того, рост сотатавит всего 200 грн (около 3%, до 6700 грн). И это при том, что цены по самым скромным прогнозам вырастут на 6%.

Это следует из утвержденного 2 декабря бюджета Украины на 2022 год. Фактически Кабинет министров, рассказывая о повышении зарплат в следующем году, обрек украинцев на снижение уровня доходов. Минималку в Украине получают в первую очередь бюджетники, а также самые незащищенные сотрудники в небольших городах и селах. Их покупательная способность в следующем году значительно упадет.

Стоит также отметить, что и достижение в виде средней зарплаты в более 500 долларов (эквивалент 14 тыс. грн), которое озвучивал первого декабря президент Владимир Зеленский, сомнительное. По данным Госстата, средний доход на одного человека в Украине составляет во втором квартале 2021-го всего 6,3 тыс. грн. При этом 30% населения живут на меньше 4 тыс. грн в месяц.

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К чему приведет замараживание минималки?

сократятся поступления в Пенсионный фонд;

сохранится высокий уровень теневой экономики (зарплаты платят в конвертах, а налоги платят с минималки);

сократятся поступления в бюджет страны и городов (за счет более низкого поступления от НДФЛ).

Отметим, ранее OBOZREVATEL спрашивал у премьера, почему предусмотрели такой незначительный рост минималки. Он ответил: "Это прямое вливание денег в экономику. Потому что минимальная заработная плата – это бюджетники... Это также нагрузка на бизнес, который платит прозрачно выплаты. Здесь важно выбрать очень удачный момент для такого увеличения, чтобы оно дало результат". Но в результате минималку просто заморозили.

Минимальная пенсия увеличится всего на 159 грн. В июле ее повысят с 1934 до 2027 грн, а в декабре еще до 2093 грн. Как отмечают в Главном научно-экспортном управлении Верховной Рады, "размеры прожиточного минимума существенно отличаются от его реальных показателей – величины достаточной для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья".

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.