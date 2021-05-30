Зарплаты как в Европе и свобода отношений: в Раде одобрили новую трудовую реформу для украинцев

В Верховной Раде дали "зеленый свет" принципиально новому подходу к регулированию трудовых отношений между работодателем и наемными работниками. Профильный комитет парламента одобрил законопроект № 5371, которым предлагается внедрить свободный трудовой договор для малого и среднего бизнеса.

Это следует из сообщения Комитета по вопросам социально политики и защиты прав ветеранов, обнародованного на его сайте в пятницу, 28 мая. Авторами данного законопроекта выступила многочисленная группа депутатов от партии "Слуга народа". К разработке документа также причастен Офис простых решений и результатов при Нацсовете реформ, который возглавляет Михеил Саакашвили.

Основной целью законопроекта его авторы называют легализацию трудовых отношений путем их максимального упрощения и устранения многих обременительных процедур, которые сегодня требуются трудовым законодательством, в частности Кодексом законов о труде. Более того, депутаты уверены, что предоставление свободы в трудовых отношениях позволит значительно повысить заработные платы работников.

В частности, глава "социального" Комитета Галина Третьякова отмечает, что отягощение трудовых отношений лишней бюрократией в рыночных условиях приводит к тому, что работодатель вынужден платить меньшую заработную плату. Нардеп уверена, что изменить ситуацию в лучшую сторону можно с помощью заключения свободных трудовых договоров, как это происходит сегодня во многих странах – США, Японии, Франции, Испании, Швейцарии и других.

Видео дня

В чем главные новации документа:

1. Работодателям, которые относятся к малому и среднему бизнесу, разрешается оформлять работников в договорном режиме, заключая с ними свободные трудовые договора. Именно эти договора (а не нормы КЗоТ!) будут определять все основные условия трудовых отношений между работодателем и работником по их взаимному согласию.

Применяться такой договорной режим будет не ко всем трудовым отношениям, а лишь к тем, которые возникают:

между работником и работодателем с численностью работников за отчетный период (календарный год) не более 250 человек ;

между работодателем и работником, размер зарплаты которого составляет в месяц более 8 размеров минимальных зарплат (сейчас это 48 тыс. грн).

В условиях договорного режима стороны по собственному усмотрению регулируют свои отношения в части принятия на работу и увольнения, условий оплаты труда, норм труда, размера зарплаты с учетом установленного законом предельного минимума, надбавок, доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат, норм рабочего времени и отдыха.

При этом законопроектом уточняется, что условия договора устанавливаются с соблюдением норм общей продолжительности рабочей недели, продолжительности еженедельного отдыха и других прав и гарантий, определенных КЗоТом. По взаимному согласию работника и работодателя может заключаться бессрочный или срочный свободный трудовой договор.

2. Определяются особенности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и отпусков без сохранения заработной платы в условиях договорного режима.

В частности, ежегодные оплачиваемые отпуска и отпуска без сохранения заработной платы будут предоставляться работникам с учетом следующих особенностей:

по просьбе работника ежегодный отпуск может быть разделен на части любой продолжительности или предоставлен работнику на его полную продолжительность. При этом продолжительность отпуска не может превышать установленные законодательством нормы;

по семейным обстоятельствам и по другим причинам работнику может предоставляться отпуск без сохранения зарплаты на срок более 15 календарных дней в году , если такое условие предусмотрено трудовым договором (по действующему законодательству разрешается брать отпуск за свой счет только до 15 дней);

зарплата работникам за все время ежегодного отпуска выплачивается не позднее первого дня отпуска.

Конкретный период предоставления ежегодных отпусков согласовывается между работником и работодателем индивидуально, либо работодатель по согласованию с работником утверждает график отпусков. В трудовом договоре можно оговорить, за сколько надо предупреждать работодателя о начале отпуска и надо ли это делать вообще.

Примечательно, что перенос ежегодного отпуска по инициативе работодателя может осуществляться без согласия работника, если возможность и основания такого переноса определенны трудовым договором.

3. Устанавливаются сроки и периодичность выплаты заработной платы в условиях договорного режима.

В частности, определяется, что заработная плата выплачивается не реже одного раза в месяц. При этом трудовым договором по взаимному согласию сторон может определяться размер зарплаты работника в иностранной валюте с указанием эквивалента ее суммы в денежной единице Украины.

4. Определяется порядок прекращения трудового договора в условиях договорного режима.

Если законопроект будет поддержан народными депутатами, то работодатель сможет единолично, по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником, если иное не будет определено трудовым договором. При этом предусматривается, что расторжение трудового договора по инициативе работодателя в одностороннем порядке осуществляется с предоставлением работнику компенсационной выплаты в размере не менее 3 минзарплат.

Ранее OBOZREVATEL уже писал в своей публикации о том, что в Федерации профсоюзов не совсем оптимистично настроены касательно внедрения договорного режима регулирования трудовых отношений. Там обеспокоены, что новый законопроект значительно сузит трудовые права украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируют значительно уменьшить диспропорции в оплате труда обычных работников и ТОП-менеджмента предприятий, а также уравнять зарплаты мужчин и женщин. В Минэкономики инициируют соответствующий законопроект.