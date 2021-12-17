Запуск "Северного потока-2" может затянуться до осени 2022-го – СМИ

Россия не сможет запустить газопровод "Северный поток-2" досрочно. Сертификация скандальной "трубы" может затянуться аж до осени 2022 года.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на дипломатические источники. "Если исходить из реалий сегодняшнего дня и общения с коллегами, в том числе из Германии, то сертификация при соблюдении всех правил и процедур может быть в конце лета или даже осенью", – заявил собеседник издания.

Ранее в немецком регуляторе Bundesnetzagentur сообщили о том, что решение по запуску "Северного потока-2" в первой половине 2022 года принято не будет. Это означает, что газопровод могут не ввести в эксплуатацию даже в июне.

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"В первом полугодии 2022 года решений не будет", – сказал президент Bundesnetzagentur Йохен Хоманн. Регулирующий орган также сообщил, что Nord Stream 2 AG (оператор "трубы") начала процесс создания дочерней компании в Германии.

В Nord Stream 2 AG заявили для "РИА Новости", что работают над учреждением дочерней компании в Германии. Однако детали и сроки процесса не комментируют. "О дальнейших шагах мы сообщим дополнительно", – сказали в пресс-службе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Северный поток-2" противоречит базовому принципу энергетики Евросоюза – диверсификации. Он также отметил, что у спорной "трубы" нет никакого коммерческого оправдания.

"Северный поток-2" не имеет никакого коммерческого или морального оправдания. Это политический проект, он выгоден РФ , но противоречит базовому принципу энергетики ЕС – диверсификации", – сказал глава министерства для CNBC.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия все же добьется запуска газопровода "Северный поток-2", то безопасность Восточной и Центральной Европы мгновенно рухнет. Кроме того, по словам гаранта, это будет означать конец транспортировки газа через Украину.

Зеленский подчеркнул, что сам факт гипотетического запуска "Северного потока-2" является крайне дестабилизирующим. Также он подчеркнул, что сейчас Российская Федерация применяет различные рычаги давления на европейские страны для того, чтобы этот газопровод заработал.