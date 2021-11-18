Запуск 'Северного потока-2' могут отложить до марта из-за позиции Германии – Reuters

Немецкий регулятор BNetzA приостановил процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG. Из-за этого ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" затянется.

Вероятно, процедуру могут отложить, по меньшей мере, до начала весны следующего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии.

Он уточнил, что российский "Газпром" должен заставать новое общество с ограниченной ответственностью, которое будет отвечать немецкому законодательству. По словам источника, в компании пообещали, что сделают это.

В частности, отмечается, что консорциум Nord Stream 2 должен создать дочернюю фирму. Немецкий регулятор считает, что именно таким образом тот сможет продемонстрировать наличие достаточного финансирования и независимости от материнской компании РФ, прежде чем период сертификации восстановят.

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Отметим, что не все в Германии одобряют приостановку сертификации российского оператора "СП-2". В частности, министр экономики немецкой земли Саксония-Анхальт Свен Шульце выразил убеждение, что это приведет к последствиям для страны – например, росту цен и производственным убыткам.

В Украине, несмотря на приостановку запуска российского газопровода, позиция неизменна: газовый проект РФ ставит под угрозу нацбезопасность нашей страны. А пытаясь обойти европейские законы, он в целом ослабляет энергетическую безопасность Европы.

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