В Украине города и села рискуют остаться без газа из-за "Северного потока-2": список

В случае запуска российского "Северного потока-2" сразу 4 украинских населенных пункта потеряют газоснабжение. Речь идет о городе Волчанске (Харьковская область), Могилев-Подольском (Винницкая область), пгт. Троицком и селе Воеводском (оба – Луганская область).

Как объяснили OBOZREVATEL в ОГТС ("Оператор газотранспортной системы"), речь идет о ситуации, которая может возникнуть в случае полного прекращения транзита. То есть без газа останутся те города, которые находятся на границе с РФ и Молдовой.

Газ в эти города поступает через газопроводы-отводы с территории РФ или из Молдовы. "И риски для части приграничных потребителей Одесской области, получающих газ с территории Молдовы. Именно поэтому ОГТС должен представлять интересы Украины и украинцев в процессе сертификации. Об этой ситуации мы говорили и в 2019 году, когда готовился новый контракт на транзит", – отметили в компании.

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В ОГТС заявляли, что способность Украины импортировать топливо из Европы значительно ограничится в случае запуска "Северного потока-2", который до сих вызывает споры между экспертами. Не менее важно, что для страны будет недоступен виртуальный реверс, который обеспечивал в 2021-м почти 90% импорта газа.

А Европа, скорее всего, потеряет возможность пользоваться украинскими газохранилищами, сообщает пресс-служба ОГТС в Facebook 16 ноября. Украинская госкомпания вынуждена будет изменить режим работы украинской ГТС с транзитного на обслуживание исключительно внутренних маршрутов.

"Таким образом, наше участие в процессе рассмотрения заявки на сертификацию Nord Stream 2 и возможность выразить нашу обеспокоенность – базовая потребность в защите энергетической безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Немецкий регулятор BNetzA 15 ноября допустил к процессу сертификации украинские госкомпании "Нафтогаз" и ОГТС. Таким образом, Украина получит возможность прямо влиять на запуск газопровода.

При этом 16 ноября Германия приостановила процесс сертификации российского "Северного потока-2", решив, что компания-оператор газопровода должна быть зарегистрирована в ФРГ. По сути, приостановка не повлияла на роль Украины, компания "Газпром" пытается обойти законы ЕС для запуска проекта.

Россияне предложили создать отдельную компанию-оператора для немецкого участка трубы длиной всего в 12 км. "Оператор газопровода должен быть зарегистрирован в соответствии с немецким законодательством. Но Nord Stream 2 AG хотят зарегистрировать дочернюю компанию-оператора только той части трубы, которая проходит по территории Германии, а это 12 км", – объяснила советница председателя НАК "Нафтогаз" Светлана Залищук.

Это автоматически затягивает запуск газопровода, ведь только первый этап рассмотрения документов занимает до 4 месяцев. Прошлая заявка подавалась в сентябре, ее обработка остановилась в ноябре. То есть Россия, которая добивается скорейшего запуска газопровода, фактически потеряла 2 месяца.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко ранее заявил, что Украина будет терять около $2 млрд в год, если "Северный поток-2" введут в эксплуатацию. Это эквивалентно примерно 1,5% ВВП.

Витренко выразил надежду, что американский Конгресс введет санкции на оператора проекта (Nord Sream 2 AG). "Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора, потому что там (в США. – Ред.) более-менее понимают, что Россия использует газ в качестве оружия, и что она не играет по правилам. А "Северный поток-2" фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность", – заявил Витренко.

Оператор "Северного потока-2" должен быть полностью отделен и независим от компании "Газпром";

Чтобы правила доступа третьей стороны, недискриминационные, прозрачные тарифы, применялись ко всему трубопроводу от его конечной точки в Лубмине (ФРГ) до исходной точки в Усть-Луге (РФ);

ГТС Украины должна быть открытой для использования третьими сторонами на границе с РФ;

50% мощностей должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Российский "Газпром" обвиняют в шантаже и манипуляциях на рынке газа в Европе. Регион уже столкнулся с последствиями энергокризиса – тарифы и счета для потребителей взлетели, целый ряд компаний и заводов закрылся.

Кстати, вчера, 16 ноября, цена газа в Европе впервые за долгое время взлетела выше $1000. Как свидетельствуют данные биржи ICE, 1 тыс. куб. м уже стоит $1041 (более 87 евро за МВт*ч). Еще накануне голубое топливо в ЕС было на $100 дешевле.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Палата представителей Соединенных Штатов включила в закон о расходах на нужды безопасности на 2022-й поправку о санкциях против "Северного потока-2". Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за это решение, а также призвал Сенат США утвердить закон.