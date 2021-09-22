Запуск Бюро экономической безопасности перенесли: назвали срок и причину

Запуск БЭБ (Бюро экономической безопасности) перенесли на 2 месяца – на 26 ноября. Изначально планировали, что ведомство должно начать работу еще 25 сентября. При этом как заявил глава БЭБ Вадим Мельник, ведомство запустить в срок не получится.

О переносе запуска сообщил на своей странице в Telegram глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Решение Верховной Рады позже подтвердила и нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк. "Запуск БЭБ отложили на 2 месяца. Соответствующую правку только что проголосовали в Раде. Надеюсь, это последнее продление сроков и Бюро заработает 25 ноября", – написала она в своем Telegram-канале.

Бюро экономической безопасности – правоохранительный орган, который расследует уголовные нарушения в экономике. Его деятельность координируется Кабмином.

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У БЭБ будет целый ряд полномочий, в частности:

выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;

оценка рисков и угроз экономической безопасности Украины, наработки способов их минимизации и устранения;

предоставление предложений касательно внесения изменений в нормативно-правовых актов по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в экономике;

обеспечение экономической безопасности страны путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики;

сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющие на экономическую безопасность и определение способов предотвращения их возникновения в будущем;

планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушением, отнесенным законом к его подследственности;

выявление и расследование правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;

составление аналитических выводов и рекомендаций для госорганов для повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в экономике.

Отметим, Кабинет министров Украины ранее назначил главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника директором БЭБ сроком на 5 лет. Премьер-министр Денис Шмыгаль подписал соответствующее распоряжение 20 августа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что члены коалиции "Украинский Совет Бизнеса" призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля не допустить "старые кадры" в Бюро экономической безопасности. В УСБ обеспокоены скандалами вокруг конкурса на должность руководителя БЭБ.