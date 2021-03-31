Заправки "Привата" уличили в масштабном сговоре: из-за завышения цен придется заплатить миллиарды штрафа

Антимонопольный комитет (АМКУ) признал действия сети АЗС, которые входят в группу "Приват", согласованными. Компании договаривались между собой и синхронно повышали цены на бензин в Украине. За это им придется заплатить штраф в размере 4,7 млрд грн.

Как говорится на официальном сайте АМКУ, 1625 автозаправочных станций объединились в проект "АВИАС". "Эти АЗС работают под разными брендами во всех регионах Украины. В общем их количество составляет почти 25% заправочных станций страны. Комитет определил, что проект "АВИАС" является организованным, координированным и функционирует с целью согласования ценовой и торговой поведения участников", – говорится в сообщении.

В группу входили "Авиас", ООО "Торговый Дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ЧАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (в т. Ч. ЧАО "Укрнафта").

Так:

во всей сети реализовались бензин и дизельное топливо марки Keropur® ENERGY (эксклюзивная марка "Укртатнафта")

в сети мгновенно устанавливались одинаковые цены, независимо от бренда АЗС и региона;

существовал "Центр", в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу в Днепре. В нем осуществляли детальное планирование и координацию действий сети;

обнаружено значительное количество типовых, в основном одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС, материальной помощи и тому подобное;

установлено, что физические лица, которые занимали должности директора, учредителя, подписавшего, бухгалтера, менеджера и т.д., часто меняли друг друга и работали одновременно в нескольких обществах-участниках проекта;

постоянно менялся состав юридических лиц – участников проекта (без изменений персонального состава). Это происходило из-за одних и тех же ликвидаторов и при схожих адресах;

комитет установил, что операторы АЗС, в т. ч. "Укрнафта", закупали в "Укртатнафта" светлые нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичное импортное топливо.

В АМКУ посчитали, что это нарушает условия конкуренции и решили оштрафовать сети на общую сумму в 4,7 млрд грн. "Сегодня мы суммируем результат колоссальной работы и многолетнего судебного противостояния Антимонопольного комитета с участниками заговора на украинском рынке топлива. Несмотря на сложные обстоятельства и огромное сопротивление со стороны ответчиков, мы завершили расследование и приняли решение", – цитирует пресс-служба ведомства главу АМКУ Ольгу Пищанскую.

Справка:

Собственниками группы "Приват" являются бизнесмены Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов.

Антимонопольный комитет начал расследование дела № 143-26.13./153-16 в 2016 году. В 2018 всем ответчикам было подготовлено и направлено представление о предварительных выводах от 13.07.2018.

Постановлением Верховного Суда от 22.12.2020 по делу № 826/16754/18 кассационную жалобу удовлетворено, а постановление Окружного административного суда Киева от 08.11.2018 и постановление Шестого апелляционного административного суда от 13.02.2019 – отменено.

Верховный Суд подчеркнул, что принятие решения по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции относится к исключительной компетенции Комитета и не может быть запрещено в порядке обеспечения иска.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине совокупные потери бюджета от деятельности нелегального сегмента топливного рынка за 9 месяцев 2020-го составили от 9 до 15 млрд грн. При этом наибольшая доля нелегальной реализации топлива была присуща сжиженному газу – 35% (524 тыс. т) и дизельному топливу – 19% (1 млн. т).