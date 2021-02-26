В Украину контрабандой ввозят бензин и дизтопливо на миллиарды: раскрыта схема

В Украине совокупные потери бюджета от деятельности нелегального сегмента топливного рынка за 9 месяцев 2020-го составили от 9 до 15 млрд грн. При этом наибольшая доля нелегальной реализации топлива была присуща сжиженному газу – 35% (524 тыс. т) и дизельному топливу – 19% (1 млн. т).

Об этом говорится в анализе консалтинговой группы "А-95", передает enkorr. К примеру, в Измаиле (Одесская область) начала системно функционировать схема контрабанды нефтепродуктов под видом реэкспорта.

По словам собеседников, бензин и дизельное топливо поступает небольшими баржами по Дунаю в Измаил. Источники enkorr в частности называют три судна, участвующие в подозрительных перевозках топлива: "Рубикон 9", "Рубикон 23" и "Рубикон 55". В порту Измаила они сливаются в резервуары без таможенного оформления в режиме "импорт" на хранение. В дальнейшем эти грузы оформляются как реэкспорт, однако по факту попадают на внутренний рынок.

Согласно исследованию "А-95", в 2020-му в Украине работало 24 предприятия по производству топлива с месячным объемом переработки 30-35 тыс. т. Они производили товарные нефтепродукты классов Евро-3 и Евро-4, но во избежание уплаты акцизного сбора маркировали свою продукцию как растворители, сольвенты, абсорбенты, легкую фракцию, лигроиново-газойлевую фракцию и прочие безакцизные позиции.

"Налив идет в бензовозы, недавно часть из них ушла на Киев, где слилась на нефтебазе "Катрин", – сообщил один из собеседников

Как сообщили enkorr источники в Энергетической таможне, в январе в режиме "реэкспорт" в Измаиле было оформлено 700 т бензина с октановым числом 95, в декабре 2020-го — 2 550 т.

"По документам груз готовился к отправке в Турцию компанией "Агенция Трайтон Сервис Украина", — сообщил источник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в МВД знают высокопоставленных политических деятелей, которые причастны к контрабанде топлива в оккупированные регионы Донбасса.