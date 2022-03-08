Ущерб для транспортной инфраструктуры Украины от войны, которую развернула Россия, составляет более $10 млрд. Речь идет о разрушенных и поврежденных дорогах, мостах, железной дороге, оборудовании и аэропортах.

При этом на восстановление большинства объектов уйдет год, а самых сложных и наибольших комплексов – максимум до 2 лет. Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эфире "Рада".

"Конечно, что эта трагедия не наша, эта война не наша – Украина защищает интересы всего цивилизованного мира, мы также будем восстанавливать эту страну не самостоятельно. Мы точно победим и точно все отстроим", – заявил глава министерства.

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Напомним, по Виннице и области ранее оккупанты выпустили как минимум восемь ракет. В результате пострадал военный объект – аэродром в селе Гаврышовка, расположенный близ областного центра.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в срочном обращении. Кроме того, об атаке РФ рассказал в Facebook глава Винницкой ОГА Сергей Борзов. Как сказал Зеленский, против "нашей мирной, доброй Винницы, которая никогда не угрожала России", выпустили сразу восемь ракет.

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