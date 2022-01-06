Цена на газ взлетела до 52 грн за куб, предприятия начали закрываться: какие проблемы ждут украинцев и что нужно сделать

В Украине целый город на несколько дней остался без воды – из-за конфликта между двумя водоканалами жители Трускавца с нового года используют техническую воду, которую подвозят по адресам. Проблему уже решили, подписав контракт между водоканалами, однако такая ситуация демонстрирует критические обстоятельства, в которых оказались водоканалы на фоне взлетевших тарифов на электроэнергию и газ.

Правила игры приходится ужесточать. Еще в более критической ситуации оказались предприятия. Некоторые из крупных производств уже остановились, под угрозой оказались целые отрасли, например, хлебопекарная.

В какой ситуации находится украинская промышленность в условиях огромных тарифов на газ, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украинском союзе промышленности и предпринимателей (УСПП) подсчитали, что в ближайший месяц 50% производства может стать убыточным. В январе кубометр газа для бизнеса стоит уже 52,7 грн (для населения все еще меньше 8 грн), и такие цены – сокрушительные для тепличного хозяйства, перерабатывающей отрасли, химпрома, хлебопекарей.

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"По многочисленным сообщениям производителей стекла, почти треть предприятий отрасли остановились в производстве. Поддерживается минимальная работа специализированных плавильных печей, на направляемый газ, однако на выходе продукции нет. Риск в том, что такие предприятия в случае их остановки не смогут возобновить работу", – рассказали OBOZREVATEL в УСПП.

Операционный директор компании G.R. Agro Артем Ремпен подтверждает – за каждый куб приходится платить больше 52 грн. Можно было найти вариант и подешевле, но тогда были бы риски прекращения поставок газа. С такой ситуацией столкнулись предприятия по всей стране: на открытом рынке находили небольших поставщиков, которые предлагали газ по выгодным ценам, однако потом оказывалось, что голубого топлива у них нет.

"Есть свободные операторы рынка. У них да, бывает все грустно. Мы могли бы сэкономить полторы тысячи гривен на тысяче кубометров, если бы пошли к ним. Но у нас газ – стратегически важный ресурс, мы не можем без него остаться", – рассказывает Ремпен.

Глава крупного регионального союза предпринимателей Елена Еременко поясняет: ситуация из-за цен достигла критического масштаба. По ее словам, некоторые члены этого союза, к примеру "Хлебодар", находятся на грани банкротства. Крупные ритейлеры не позволяют повышать цены до уровня хотя бы себестоимости производства – есть контракты, которые нужно выполнять. В результате приходится работать в убыток, закрывать невыгодные проекты, в которые ранее инвестировали средства. Кроме того, еще в конце 2021 года прошла серия сокращений сотрудников.

"Сложилась серьезная ситуация. То, что касается производства, они на грани остановки. Я могу говорить о производстве продуктовой сферы. Очень сложная ситуация на "Хлебодаре", они на грани дефолта в связи с повышением цен как на газ, так и на электроэнергию. Они не могут себе позволить регулировать цену на хлеб, торговые сети не позволяют повышать цены. Очень сложная ситуация на Вольнянском молокозаводе, он работает в минус. Любое производство, какое ни возьми, – они на грани закрытия. Предсказать невозможно, смогут ли они выжить", – отмечает эксперт.

Трускавец, в котором проживает около 30 тысяч человек, несколько дней остается без централизованного водоснабжения. Причина – "Дрогобычводоканал" в течение четырех дней января не подписал с ними контракт на поставку воды. Накопились долги в размере 12,5 млн грн и предприятие требовало подписать новый договор с условиями: предусмотреть наказание за задолженность. Но в Трускавце с такой нормой не соглашались. Контракт с "Дрогобычводоканалом "подписали только 4 января. И только после того, как о проблеме водоснабжения стало известно по всей стране.

На самом же деле из-за резкого подорожания электроэнергии (тариф для юрлиц уже превысил 4 грн за кВт*час) все водоканалы оказались в сложной ситуации. Приходится тратить больше денег на энергоресурсы, а любая задолженность может привести к разрыву цепочки платежей: если нечем платить за ток, то водоканал может остаться без электроэнергии и остановиться.

С другой стороны, ужесточились условия подписания договоров между частными котельными и "Нафтогазом" на поставку голубого топлива. Как следствие, до конца 2021-го без отопления, к примеру, оставался один из ЖК в селе Счастливое. Кроме того, с огромными платежами столкнулись украинцы, которые живут в новых ЖК и до сих пор не перешли на тариф на электроэнергию для населения. Им приходится платить более 4 грн за кВт*час.

В химпроме остановился не только крупнейший в Европе Одесский припортовый завод, но и Северодонецкий "Азот". В таких обстоятельствах аграрии получат только 25-30% нужного им объема удобрений. А это ставит под удар весенние полевые работы.

Есть риск полной потери тепличного хозяйства, остановилась работа 30% производства, ведь технически просто невозможно поставить на паузу выращивание тепличных культур, изменить температуру и так далее. "Производство нельзя просто закрыть на ключ, а потом прийти и запустить. Это очень сложный процесс. После остановки некоторые предприятия могут уже никогда не запуститься", – поясняет Еременко.

Бизнес также озвучивает свои предложения, как исправить ситуацию:

Разобраться, почему украинская добыча при потенциальной возможности не компенсирует внутреннее потребности в газе. В Украинском союзе промышленности и предпринимателей призвали правительство изучить ситуацию и предпринять необходимые меры.

Изменить процедуру расчета платежек. Еременко считает, что из-за методики Министерства регионального развития и строительства относительно формирования платежей за отопление мелкий бизнес уже получил платежки за отопление в 8-15 тыс. грн за месяц, при этом даже в условиях, когда утеплял помещения и отключал централизованное отопление. "Теплосети не проводили аудит, инвентаризацию, и не владеют ситуацией, где и какие объекты находятся. Они повыставляли счета согласно этой методике. Мы как всегда все начали наоборот. Мы прописали европейские правила игры для бизнеса, имея условия поставки тепла в Украине со времен СССР", – возмущается она.

В итоге, Кабмину будет дешевле сейчас поддержать те сферы, которые не могут справиться с большими ценами на газ, чем позже ликвидировать последствия потери десятков тысяч рабочих мест и искать способ "латать" дыры в бюджете из-за сокращения количества налогоплательщиков.