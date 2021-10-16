YASNO повысил эффективность освещения на Днепровском коксохимическом заводе

Поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений YASNO профинансировал и выполнил в металлургическом подразделении Днепровского коксохимического завода третью очередь масштабной модернизации системы освещения. Около 700 новых LED-светильников сэкономят предприятию 82,5% электроэнергии на освещение в цехах.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Первая очередь проекта предусматривала замену системы освещения части производственных цехов, в частности, ТЭЦ и уличного освещения. Второй этап модернизации затронул участки конвертерного цеха. В рамках третьей очереди модернизации были установлены новые высокоэффективные LED-светильники, заменена кабельно-проводниковая продукция, коммутационная аппаратура, а также установлена система технического учета электроэнергии с дистанционным снятием информации", – говорится в сообщении.

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В целом было установлено около 700 светильников на 10 объектах, в частности, миксерном и шихтовых отделениях, кислородно-компрессорном и ремонтно-механическом цехах, части ОМБЛЗ и т.д.. На некоторых участках цехов температура под потолком достигает +80 градусов, поэтому для них были использованы специальные высокотемпературные светодиодные светильники.

Ежемесячная плановая экономия составляет 80% от начального потребления системы освещения, однако уже сейчас фактический экономический эффект составил 82,5%.

YASNO Efficiency подписал энергосервисный контракт с предприятием на 5 лет. Современные энергоэффективные светильники помогут дополнительно сохранить за год 3,8 млн кВт∙ч электроэнергии.

"Модернизация освещения позволяет предприятию значительно экономить, способствовать снижению выбросов СО2 в атмосферу и улучшать условия труда металлургов. ДКХЗ.МВ и YASNO Efficiency намерены продолжить сотрудничество в рамках энергосервисного проекта. Уже запланирована модернизация освещения остальных участков конвертерного цеха, а также цеха сетей и подстанций, газового цеха и других подразделений", – рассказал директор энергосервисной компании YASNO Efficiency Сергей Чулков.