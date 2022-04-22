WizzAir запустил продажу билетов в Украине: какие рейсы и на когда доступны

Венгерский лоукостер Wizz Air открыл продажу билетов в украинские города на июль 2022 года. Уже отображаются авиарейсы из Польши, Литвы, Германии, Великобритании, Австрии и других стран в наше государство. Доступны рейсы в Киев, Львов и Одессу.

Ближайшая дата, которая доступна для бронирования аиабилетов – 4 июля. Об этом свидетельствуют данные на сайте Wizz Air.

Из Киева возобновлены маршруты в Вильнюс, Варшаву, Вроцлав, Катовице, Лондон, Вену и др. Из Одессы же можно полететь в Берлин, Рим, Милан и др.

Видео дня

Напомним, еще 18 февраля авиакомпания Wizz Air отложила возобновления ряда рейсов из Киева, Львова, Одессы и Харькова в Европу. Из столицы перенесли рейсы с марта на май-октябрь в Зальцбург, Болонью, Катанью и Порту. Возобновление рейса из Киева в Неаполь отложили до мая, а начало рейсов в Базель наоборот перенесли на раньше (но позже отменили).

Из Харькова был отменен рейс в Таллин (с 18 февраля по 26 марта), а также отложено начало рейсов в 2 города – Вену и Пардубицу. Рейсы из Львова в Милан и Неаполь возобновят только в конце марта, а в Вильнюс – в апреле. Из Одессы рейсы в Венецию и Рим возобновятся также в апреле, Братиславу – в июне, а в Афины аж в сентябре 2022-го, сообщает Lowcostavia.com.

Ранее стало известно, что Wizz Air отменил продажу билетов на рейсы в Россию и из неедо 30 октября 2022 года. В компании указали, что следят за ситуацией.

"Сообщаем, что Wizz Air постоянно следит за текущей ситуацией, поэтому все рейсы в/из РФ будут отменены по полному расписанию летнего сезона (до 30 октября). Авиабилеты удаляются из системы бронирования. О любых дальнейших изменениях будут объявлены в соответствующее время", – сообщает пресс-служба Wizz Air в Facebook.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, из-за нехватки запчастей в России уже в ближайшее время остановятся полеты самолетов Sukhoi Superjet 100. Эти воздушные судна РФ производит самостоятельно, однако из-за санкций авиакомпании столкнулись с нехваткой деталей.